С рейса «Петропавловск-Камчатский - Владивосток» полицейские сняли дебошира

По данному факту проводится проверка

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

На борту авиарейса «Петропавловск-Камчатский – Владивосток» был задержан пассажир, который вел себя неадекватно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛУ МВД России на транспорте.

По прибытию борта в аэропорт Владивостока, стражи правопорядка установили, что 37-летний житель Камчатского края вступил в конфликт с бортпроводником. Причиной конфликта стала просьба бортпроводника занять в процессе полета свое посадочное место и пристегнуться ремнем безопасности, на что мужчина ответил категорическим отказом и закрылся в помещении туалетной комнаты. На просьбы бортпроводников покинуть помещение, мужчина не реагировал, а повредил оборудование аварийного снабжения, устроил беспорядок, выражался нецензурной бранью.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Мужчина направлен на медицинское освидетельствование с целью установления состояния алкогольного и наркотического опьянения.

Сумма ущерба, причиненного авиакомпании, устанавливается. Проводится проверка.