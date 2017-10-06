Эксперты: Каждый пятый приморец уже сделал прививку от гриппа

Большинство прошедших вакцинацию - это взрослые

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

В Приморье продолжается прививочная кампания против гриппа: вакцинацию от этого опасного заболевания прошли уже более 424,3 тысячи человек (22,8% населения Приморья), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края. Среди привитых - 327 тысяч взрослых и 96 тысяч детей.

Для эффективности иммунопрофилактики необходимо обеспечить не менее 40% населения края, отмечают специалисты. Прививки делаются по плану Национального календаря прививок за счет госбюджета.

Необходимо отметить, что наиболее низкие темпы вакцинации отмечаются в следующих муниципалитетах края: Лесозаводск – 30,7%, Шкотовский – 20,6%, Красноармейский – 26,7%, Черниговский – 30,2%, Пограничный – 37,3%, Спасский район – 39,7%.

Напомним, со 2 по 16 октября в РФ проходит Всероссийская "горячая линия" по профилактике гриппа. О том, какие штаммы гриппа атакуют россиян в предстоящем эпидсезоне, РИА VladNews писало ранее.