Приморские КВНщики попадут в телевизор

Съемки проходят в Крыму

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Команда КВН из Приморья принимает участие в съемках всероссийской телевизионной Юниор-лиги «Детский КВН». Съемки проходят в молодежном детском центре «Артек» в Крыму.

Для участия в этапе прибыло более 50 команд со всей страны: это полуфиналисты телепроекта прошлого года, а также чемпионы официальных региональных представительств Всероссийской Юниор-Лиги КВН. Честь Приморского края отстаивает команда из Владивостока «Малая Заря», состоящая из учеников средней школы №58 и Гимназии №1. Ребята на протяжении последней недели оттачивали свое выступление под руководством именитых редакторов.

Стоит отметить, что для многих юных КВНщиков это первый телевизионный опыт, и для помощи ребятам в “Артек” приехал режиссер телевизионных игр Высшей и Премьер-лиги КВН Михаил Ярченко, который рассказал ребятам, как и где нужно располагаться на сцене, чтобы попадать в поле зрения камер, как правильно говорить в микрофон, чтобы не пришлось перезаписывать выступление, и многие другие тонкости телевизионного КВНа.

Возможность выступить в телевизионном КВНе, поработать с людьми, которые «делают» большой КВН, дает толчок в развитии не только конкретной команде, но и движению КВН в регионе в целом.

По результатам четвертьфинала команда «Малая Заря» в составе Сборной Дальнего Востока по единогласному решению жюри была приглашена к участию в полуфинальных играх, которые состоятся в декабре в Москве. Телевизионная версия игр будет транслироваться на телеканале «СТС» по выходным дням в вечернее время.