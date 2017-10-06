Жителя Владивостока в пит-стопе едва не накормили салатом с «сюрпризом»

Подобные случаи происходят довольно часто

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Жителя Владивостока едва не накормили салатом с неприятным «сюрпризом», сообщает РИА VladNews.

Мужчина приобрел салат в одном из сети известных пит-стопов Приморья, который располагается в районе улицы Луговая.

Как только мужчина открыл салат, то обнаружил «добавку» к «Цезарю» в виде таракана.

Стоит отметить, что подобные случаи в Приморье участились. Жители частенько жалуются на некачественную продукцию в магазинах, кафе, пит-стопах.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.