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Общество

Жителя Владивостока в пит-стопе едва не накормили салатом с «сюрпризом»

Подобные случаи происходят довольно часто
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Жителя Владивостока едва не накормили салатом с неприятным «сюрпризом», сообщает РИА VladNews.

Мужчина приобрел салат в одном из сети известных пит-стопов Приморья, который располагается в районе улицы Луговая.

Как только мужчина открыл салат, то обнаружил «добавку» к «Цезарю» в виде таракана.

Стоит отметить, что подобные случаи в Приморье участились. Жители частенько жалуются на некачественную продукцию в магазинах, кафе, пит-стопах.

 Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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