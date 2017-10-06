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Трутнев предложил передать полномочия по дальневосточным землям КРДВ

Для максимально быстрого перевода лесных и рекреационных участков в другой вид земель
Фото: Кремль Фото: Кремль
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Развитие дальневосточных ТОР и Свободного порта Владивосток стало темой совещания, которое провел в Хабаровске полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Минвостокразвития. Участниками было отмечено, что одним из факторов, влияющих на запуск проектов, является предоставление земельных участков. Юрий Трутнев поручил разработать механизм, который позволял бы максимально быстро переводить лесные и рекреационные участки в другие категории земель для инвестпроектов.

- Есть отдельные примеры, когда эти бюрократические процедуры занимают годы. Такого, конечно, допускать нельзя. Мы предлагаем соответствующие полномочия предоставить Корпорации развития Дальнего Востока, которая будет изымать земли и передавать их инвестору. Бизнес не будет терять время, не будет никуда ничего переводить, просто получит землю и начнет работу. Для того, чтобы внедрить такой механизм, нужны изменения в законы. Я поручил подготовить соответствующие поправки, - сказал Юрий Трутнев.

Такие меры, как рассчитывает правительство, позволят увеличить число резидентов и запущенных проектов в рамках ТОР и Свободного порта.

- Это очень важно. Нам нужны реально работающие предприятия, с рабочими местами и налоговыми отчислениями, - сказал Юрий Трутнев.

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