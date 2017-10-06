Огонь охватил двухэтажный жилой дом в Приморье

В происшествии никто не пострадал

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

В четверг, 5 октября в 12.08 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре на улице Сахарный Ключ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия спустя 9 мнут, которые и приступили к тушению. При тушении огнеборцы столкнулись с горением крыши двухэтажного частного дома.

В 12.48 пожар был локализован, в 14.00 – полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 40 кв. м.

По сигналу на место происшествия прибыли16 огнеборцев и 4 единицы техники.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.