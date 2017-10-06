Шикарные улыбки владивостокцев

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Ежегодно в первую пятницу октября отмечает свой день рождения самый яркий и запоминающийся символ – смайлик – улыбающаяся желтая рожица.

Корреспондент РИА VladNews подобрал фотографии улыбающихся людей – жителей и гостей города Владивостока, чтоб и вы могли улыбнуться. Самая сильная эмоция человека - это улыбка. Она положительно влияет и на самого человека, и на окружающих. Если улыбаться не менее 300 раз в день, то можно извлечь максимальную пользу улыбки, так подсчитали психологи.

Совет дня - улыбайтесь! Жизнь прекрасна!