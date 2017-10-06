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Культура

Во Владивостоке впервые пройдёт Live Jazz Dancing

Музыканты Jazz Acoustic Project организуют джазовую вечеринку
Фото: Елена Кищик, РИА VladNews Фото: Елена Кищик, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Участники и призёры XIII Международного джазового фестиваля, команда Jazz Acoustic Project вновь собирает большой состав, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Совместно с танцевальными студиями West Coast Swing Vl и ARTE Studio коллектив JAP организуют джазовую dancing-вечеринку в стиле 30-х годов на площадке клуба «Водолей».

«Идея сотрудничества с танцорами возникла после нашего сольного концерта в мае этого года в филармонии, - рассказал руководитель JAP Александр Дьяченко. - Тогда мы поняли, что большой состав, который мы можем собрать, около 10 человек, может включать в себя не только цыганский джаз, джаз-мануш, тот стиль, в котором мы изначально позиционировались, но и джаз-мейнстрим, элементы диксиленда, возможности саунда, моменты оркестровых аранжировок и т.д.

Обобщённо это можно назвать «танцевальный джаз», как было в 30-ые годы во времена свинговых оркестров в Америке, поскольку всё это звучит драйвово и зажигательно.

В начале лета мы сыграли концерт большим составом, и тогда сама собой вырисовалась концепция Live Jazz Dancing, которую захотелось реализовать именно в «Водолее».

Танцевальные вечеринки – стилистические дансинги под живую команду – весьма популяризировались в Москве, Петербурге и многих городах России – почему бы не сделать это и во Владивостоке?

Тем более, впереди XIV Международный джазовый фестиваль, на котором мы будем выступать 16 ноября, уже как хэдлайнеры, и очень вероятно, что какая-то часть программы дансинга, включая и танцы, будет включена в наше выступление».

Live Jazz Dancing пройдёт 20 октября в клубе «Водолей». Команда Jazz Acoustic Project в очередной раз порадуют зрителей, слушателей и участников большим составом, новыми композициями и неиссякаемым позитивом.

Совсем необязательно быть профессиональным танцором или знать фокстрот. Танцевальный джаз – это настолько энергичная музыка, что никто не сможет устоять на месте. 

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