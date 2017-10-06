Юрий Трутнев «уволил» чиновника приморской администрации «по собственному»

Полпред президента в ДФО рассказал, какие чиновники на местах не нужны правительству

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Юрий Трутнев рассказал журналистам о том, что одного из чиновников администрации Приморского края попросили уволиться «по собственному желанию». Причиной, как объяснил полпред президента в ДФО, стало пробуксовывание работы департамента лесного хозяйства края, сообщает РИА VladNews.

- Мне показалось, что это лучше, чем проходить долгую цепочку, увольнять его за несоответствие занимаемой должности, - сказал Трутнев. - Когда мы сталкиваемся с тем, что реализации проекта мешает конкретный чиновник - просто своей безответственностью и нежеланием работать - нам такие чиновники не нужны. Поэтому мы от них избавляемся и дальше будем избавляться.

Таким образом, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе ясно объяснил, какие чиновники на местах теперь не нужны правительству РФ.