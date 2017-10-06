Приморский серийный грабитель предстанет перед судом

Злоумышленнику грозит 6 лет тюрьмы

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Житель Арсеньева обвиняется в серии краж на территории города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что обвиняемый совершил 15 краж из магазинов, аптек, транспортных средств и квартир в период с декабря 2016 по март 2017 года. Общая сумма причинённого потерпевшим ущерба составила более 210 тысяч рублей.

Так, злоумышленник похищал одежду, смартфоны, денежные средства, автомобильные аккумуляторы, бытовую технику и элитный алкоголь.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого в совершении серии имущественных преступлений.

По данному факту было возбуждено уголовные дела по статье «Кража». Впоследствии уголовные дела объединили в одно производство.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Доказана причастность обвиняемого к серии имущественных преступлений. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит лишение свободы до 6 лет.