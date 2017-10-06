Приморец получил пожизненный срок за расстрел четырех человек

Приговор вступил в законную силу

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

27-летний житель п. Заводской осужден за убийство более двух лиц, разбой, вымогательство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что с января 2015 года по август 2016 года на территории Артемовского городского округа фигурант беспричинно, из хулиганских побуждений, застрелил трех местных жителей, случайно встретившихся ему. Четвертой жертвой злоумышленника стал водитель такси, на которого он напал с целью завладения автомашиной и другим ценным имуществом.

Так, в августе 2016 года фигурант напал на потерпевшего, произвел выстрел ему в затылок, переместил труп под мост в районе ул. Вокзальная в г. Артеме и завладел транспортным средством.

Затем он позвонил с телефона убитого родственника последнего и потребовал выкуп в размере 400 тыс. рублей, сообщив, что в противном случае он убьет его.

В ходе переговоров с фигурантом по передаче денежных средств правоохранительными органами было установлено его местонахождение и произведено задержание.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Обвинение поддержано прокурором уголовно-судебного управления прокуратуры края.

Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденного 2 млн рублей в счет возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Сторона защиты, не согласившись с назначенным наказанием в виде пожизненного лишения свободы, обжаловала приговор краевого суда в Верховный Суд РФ.

Накануне Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу.