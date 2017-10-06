Пешеход погиб под колесами авто в Приморье

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

В четверг, 5 октября, в 19.19 в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 720 км автодороги А370 «Уссури». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по Приморскому краю.

По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем автомобиля Mitsubishi Fuso двигался со стороны г.Владивостока в направлении г.Уссурийска. Наезд на 35-летнего мужчину произошел в районе 720 км автодороги А370 «Уссури». Пешеход двигался по проезжей части в направлении движения автомобиля. В результате удара мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. На момент ДТП стаж вождения водителя Mitsubishi Fuso составил 11 лет.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.