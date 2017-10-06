Рухнувший мост в Приморье остается в состоянии «полуфабриката»?

В каком состоянии находится сейчас сооружение, обрушившееся из-за тяжеловоза

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Мост, обрушившийся в начале августа в Приморье на 95-м километре трассы Осиновка - Рудная Пристань, так и не отремонтирован за два месяца "аварийно-восстановительных работ", обещанных краевыми дорожными службами, сообщает корреспондент РИА VladNews. Сооружение, частично обрушившееся под весом перегруженного тяжеловоза, к зиме приближается в состоянии "полуфабриката", что видно на фото, оказавшихся в распоряжении редакции (фотографии сделаны в четверг, 5 октября - около 18:30).

На кадрах - хорошо видна стадия ремонта дороги и "бурная деятельность" дорожников на местности (самих дорожников вблизи не наблюдается).

Необходимо отметить, что местные жители к ситуации относятся философски: организован объезд, требования ПДД в части установки дорожных знаков соблюдены, а к скорости работы дорожных служб в этом уголке Приморья уже давно привыкли.

Однако если ремонт не будет окончен до зимы, на объезде образуется серьезный гололед, а весной весь объезд попросту поплывет. Об этом здесь предпочитают не говорить.

Напомним, обрушения мостов в Приморском крае не редкость. Только в этом году::

В апреле обрушился мост в поселке Домашлино на участке трассы Владивосток - Находка (официально заявленная причина деформаций - таяние льда в грунте);

В конце апреля забили тревогу об аварийном мостовом переходе жители города Артем (обвинив администрацию города в халатности);

В мае жители многострадального села Кроуновка Уссурийского ГО оказались во время наводнения отрезанными из-за затопления моста; в итоге, мост все же был частично разрушен, и дорожникам пришлось его ремонтировать;

В июле прокуратура и два суда обязали администрацию региона привести в порядок разрушенный еще в августе 2016 года тайфуном "Лайонрок" мост ччерез реку Аввакумовка;

В конце июля тревогу об опасном мосте стали бить уже жители поселка Сибирцево;

Во время ливня в августе в селе Тихое Надеждинского района местный мост просто смыло водой