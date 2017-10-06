Полиция проводит проверку по факту опрокидывания экскаватора во Владивостоке

В происшествии погиб один человек

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

В четверг, 5 октября, в 17.00 в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по г.Владивостоку поступило сообщение об опрокидывании экскаватора в районе дома по ул.Ярославская, 18. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу Владивостоку.

По предварительным данным, завершив земельные работы, 65-летний мужчина за рулем экскаватора двигался на стоянку. Не справившись с управлением, он допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок, в результате чего получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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