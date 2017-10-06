Автомобиль перевернулся на объездной трассе во Владивостоке

Обстоятельства случившегося устанавливаются

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 октября, на объездной трассе во Владивостоке перевернулся автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло в сторону Седанки. По неизвестным причинам микроавтобус перевернулся во время движения на левой полосе проезжей части.

В настоящее время движение на данном участке дороги затруднено.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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