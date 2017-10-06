Неизвестный напал на женщину и украл у нее кошелек

Подозреваемый был задержан

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

В Находке бойцы Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

В отдел полиции г. Находка поступило сообщение о разбойном нападении. Заявительница, 50-летняя местная жительница, рассказала о том, что в подъезде дома, расположенного на Озерном бульваре, на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник предпринял попытку задушить женщину, после чего отобрал кошелек, в котором помимо банковских карт находилось 600 рублей, и скрылся с места преступления.

Потерпевшая подробно описала приметы нападавшего. Ориентировка немедленно была передана всем нарядам наружных служб. Уже через несколько минут сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшины полиции Эдуарда Байшева и прапорщика полиции Павла Печилина в районе улицы Комсомольской заметили мужчину, похожего по приметам на подозреваемого.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили 35-летнего гражданина без определенного места жительства на место происшествия, где потерпевшая уверенно опознала в нем своего обидчика. При досмотре у мужчины был обнаружен похищенный кошелек.

Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.