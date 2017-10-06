Водитель сбил корову на острове Русский

Животное получило травмы

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 октября, на острове Русский произошло ДТП с участие стада коров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Водитель, двигавшийся на автомобиле Toyota Vitz, совершил столкновение со стадом коров. Животные переходили дорогу, а автомобилист, не рассчитав скорость, совершил столкновение с коровой. В результате происшествия, животное получило травмы. Иномарка также получила серьезные повреждения.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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