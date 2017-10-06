Индия заинтересована в фармацевтическом сотрудничестве с РФ

Необходимо совместное развитие отрасли в обеих странах

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

О необходимости развития российско-индийского сотрудничества в медицине и фармацевтике заявил президент Федерации торгово-промышленных палат Индии Панкадж Патель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Минвостокразвития. Он считает, что необходимо создать новый российско-индийский механизм, который позволит представителям индийских компаний приезжать в Россию и управлять своими активами

Также официальный представитель Индии отметил, что сотрудничество обеих стран может быть успешным в сфере медицины и фармацевтики - для чего, по мнению Пателя, необходимо создать систему взаимного признания лекарственных средств:

«В нашей стране очень хорошо развита фармацевтическая отрасль, в России она также хорошо развита, и мы бы хотели продолжать двигаться в этом направлении», – отметил Патель.