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Первый алжирец посетил Владивосток по электронной визе

Всего за 2 месяца в приморскую столицу в упрощенном порядке въехало порядка 1,5 тысяч иностранцев
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Первый гражданин Алжира посетил Владивосток по электронной визе, введенной на территории Приморья с 1 августа 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Минвостокразвития. При этом электронный документ, позволяющий в упрощенном порядке посетить приморскую столицу, оформило уже 94 гражданина этой восточной страны.

Всего Владивосток за два месяца действия программы посетили порядка 1,5 тысяч человек из 10 стран мира. Наиболее популярна электронная виза у жителей соседних стран  - Китая и Японии (во Владивосток по ней въехали 825 китайцев и 639 японцев). Кроме того, упрощенным визовым режимом воспользовались 14 граждан Индии, 11 сингапурцев, 3 иранца, 3 северокорейца, 2 гражданина Саудовской Аравии, 1 мексиканец и 1 гражданин Турции.

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