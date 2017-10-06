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Во Владивостоке обнаружено 43 тонны опасной рыбы

Продукция будет утилизирована
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на территории склада по улице Татарская выявлена замороженная рыбная продукция (кета, корюшка и мойва) без надлежащей документации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что хранение рыбной продукции не соответствует требованиям санитарных норм и нормативных документов, удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, осуществляется с нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации.

В ходе осмотра морозильной камеры полицейскими обнаружены и изъяты бумажные мешки и картонные коробки с замороженной рыбой в ассортименте.

В настоящее время контейнеры опечатаны и оставлены на ответственное хранение. Общий вес изъятой продукции составил свыше 43 тонн. Ее стоимость превышает 6,5 млн рублей.

По данному факту проводится проверка. Возбуждены дела об административном правонарушении.

После проведения экспертизы в управлении Федеральной службы по ветеринарному надзору и получения соответствующих заключений о недоброкачественности продукции, предпринимателя ждет административное наказание в виде штрафа. В дальнейшем продукция, не отвечающая требованиям безопасности, будет утилизирована. 

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