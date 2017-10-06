Приморец ответит за любовь к пьяной езде

Мужчине грозит крупный штраф или лишения свободы

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции на маршруте патрулирования в Лесозаводске остановили мопед Suzuki, который двигался с нарушением правил дорожного движения. От водителя исходил запах алкоголя. Факт алкогольного опьянения был установлен в результате медицинского освидетельствования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 49-летний житель Лесозаводска уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

За повторную езду в состоянии алкогольного в отношении злостного нарушителя ПДД возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

С начала текущего года подразделением дознания межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» возбуждены 10 уголовных дел по статье 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Полиция напоминает, что повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования являются уголовно наказуемыми деяниями. За «пьяную езду» предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.