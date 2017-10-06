Доллар снизился до отметки 2014 года

Курс валют на 6 октября

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.58 рублей, а евро- 67.77 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что стоимость американской валюты достигла уровня 2014 года. Однако эксперты ещё с начала текущей недели предупреждали: доллар опустится до 57 рублей. Все зависит от стоимости нефти на международной арене, которая также продолжает падать.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести валюту в Роял Кредит Банке за 57.85 рублей, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 57.40 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 68.10 рублей, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 67.46 рублей за один евро.