Новый глава Приморья познакомится с подчиненными сегодня 10:06, 06 октября Новый глава Приморья познакомится с подчиненными сегодня
Семья врио губернатора Приморья: Какие доходы и что в собственности 09:40, 06 октября Семья врио губернатора Приморья: Какие доходы и что в собственности
Во Владивостоке погиб водитель спецтехники 09:29, 06 октября Во Владивостоке погиб водитель спецтехники (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 06 пятница
10:23
Игорь Пушкарев: Власти Приморского края устраивают беспредел
10:23
Навальный подготовил подарок на день рождения Владимира Путина
10:19
Приморец ответит за любовь к пьяной езде
10:06
Новый глава Приморья познакомится с подчиненными сегодня
09:54
Доллар снизился до отметки 2014 года
09:40
Семья врио губернатора Приморья: Какие доходы и что в собственности
09:29
Во Владивостоке погиб водитель спецтехники Фото
09:15
В Приморском океанариуме появились новые обитатели
09:03
Во Владивостоке расследуют дело по факту смерти пешехода
08:51
Два авиарейса прибывают во Владивосток раньше времени, один – задерживается
08:34
Массовое отключение электроснабжения ожидается сегодня, 6 октября Адреса
08:30
Во Владивостоке без осадков, +18°С
07:38
Гороскоп на 6 октября
06:11
Лас-Вегас. Выводы
05:06
Сотрудница CBS: "Не жалко убитых в Лас-Вегасе"
04:03
Насколько реальна новая сверхтяжелая ракета SpaceX?
03:05
Про колбасу в СССР
02:03
МИД РФ предлагает свой способ борьбы с "языковым геноцидом" Украины
01:00
Скульпторов начнут принудительно консультировать после ошибки на памятнике Калашникову
00:05
В аптеках вырастут цены из-за новой идеи Шувалова
Октябрь, 05 четверг
23:38
Новый детский сад «Золотой ключик» торжественно открыли во Владивостоке Фото
22:25
Первое занятие нового учебного сезона владивостокской школы «Управдом» началось с нововведений в жилищном законодательстве Фото
21:45
​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского
21:12
Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 – благоприятные дни для женщин
20:22
В «Свою игру» по-китайски сыграли юные владивостокцы Фото
20:05
Политолог: Рейтинг Путина в Приморье сегодня взлетел Эксклюзив
19:09
Полнолуние 5 октября 2017 года: его влияние на людей, чего стоит опасаться, рекомендации
17:59
Массовое ДТП произошло во Владивостоке Видео
17:46
Водитель маршрутного автобуса попалась на выезде на «встречку»
17:37
Астролог: Андрея Тарасенко ждут разочарования Эксклюзив
17:33
Мужчина, насиловавший 13 лет свою дочь, получил 24 года «строгача»
17:32
Школьников Владивостока учат правилам дорожного движения
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4212 (151) от 06 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье не всем по плечу
Городской жилфонд готов к холодам на 99,4 %
На вокзале – митинг, оркестр и буфет
Научные идеи – на стол народный
Отряд ТОФ отправился за тридевять земель
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Доллар снизился до отметки 2014 года

Курс валют на 6 октября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.58 рублей, а евро- 67.77 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что стоимость американской валюты достигла уровня 2014 года. Однако эксперты ещё с начала текущей недели предупреждали: доллар опустится до 57 рублей. Все зависит от стоимости нефти на международной арене, которая также продолжает падать.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести валюту в Роял Кредит Банке за 57.85 рублей, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 57.40 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 68.10 рублей, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 67.46 рублей за один евро.

Похожие новости
Семья врио губернатора Приморья: Какие доходы и что в собственности
09:40, 06 октября 2017 Семья врио губернатора Приморья: Какие доходы и что в собственности

Сведения из декларации Андрея Тарасенко за 2015 и 2016 годы

В аптеках вырастут цены из-за новой идеи Шувалова
00:05, 06 октября 2017 В аптеках вырастут цены из-за новой идеи Шувалова

В Минздраве исторически выступают против такой инициативы

​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского
21:45, 05 октября 2017 ​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского

Градоначальник выразил надежду в завершении эпохи разрушения Приморья

Навальный подготовил подарок на день рождения Владимира Путина
18:20, 05 октября 2017 Навальный подготовил подарок на день рождения Владимира Путина

Во Владивостоке пройдёт массовый пикет

Астролог: Андрея Тарасенко ждут разочарования
17:37, 05 октября 2017 Астролог: Андрея Тарасенко ждут разочарования

Благоприятные изменения в крае наступят только в конце следующего года

Врио губернатора Приморского края находится на своем рабочем месте
16:45, 05 октября 2017 Врио губернатора Приморского края находится на своем рабочем месте

Андрей Тарасенко прибудет во Владивосток завтра, 6 октября

Что принес Миклушевский Приморью?
14:43, 05 октября 2017 Что принес Миклушевский Приморью?

Экс-губернатор 5 лет возглавлял Приморский край