Во Владивостоке погиб водитель спецтехники

В настоящее время подробности случившегося устанавливаются

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке вечером, 5 октября, погиб водитель спецтехники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.

Инцидент произошел по адресу Ярославская, 22. По предварительным данным, экскаватор поднимался снизу вверх, в один момент под колесами начал уходить грунт, в результате чего техника завалилась на бок.

В результате произошедшего водитель оказался зажат в кабине. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время все подробности устанавливаются.

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