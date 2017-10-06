В Приморском океанариуме появились новые обитатели

Обитателей привезли с Тайваня

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

В Приморском океанариуме пополнилась коллекция мечехвостов, которые уже благополучно прошли адаптацию и их переводят в главный корпус, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский океанариум.

Так, пять гидробионтов месяц назад привезли с Тайваня. Они были выловлены в дикой природе и перед отправкой в Россию прошли карантин.

Животные хорошо перенесли перелет. В океанариуме их поначалу поместили в научно-адаптационный корпус. Было важно приучить мечехвостов к низкой температуре воды, так как в экспозициях она составляет 22-23 градуса, а также провести противопаразитарную обработку и подобрать рацион.

Если привезенную полтора года назад первую партию долгое время приходилось доставать из воды и с помощью пинцета кормить вручную, то с нынешним пополнением было проще. Мечехвосты сразу стали брать со дна корм, как делают это в природе. В их рационе - ракообразные, двустворчатые моллюски, рыба.

Мечехвостов считают ровесниками динозавров: они живут на Земле сотни миллионов лет. Причем, судя по найденным окаменелостям, практически не изменились. Поэтому содержание таких «живых ископаемых» в экспозиции «Эволюция жизни в океане» более чем логично. Здесь мечехвосты живут в неглубоком аквариуме со слоем грунта на дне, в который любят закапываться.

Специалисты Приморского океанариума намерены наработать опыт искусственного воспроизводства мечехвостов.

В мире насчитывается пять видов мечехвостов. В Приморском океанариуме живет один, Limulus polyphemus. Он обитает в тропических и субтропических морях и живет недалеко от берега на глубине 10 - 40 метров. Достигает 75 сантиметров в длину при диаметре панциря 25-30 сантиметров.