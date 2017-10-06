Все остальные рейсы выполняются по расписанию

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 октября, два авиарейса прибывают во Владивосток раньше времени, один – задерживается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, рейс HZ-5603 авиакомпании Аврора из Хабаровска прибывает в аэропорт Владивостока раньше на 20 минут – в 09.00.

Рейс SU-5603 авиакомпании Аэрофлот из Хабаровска прибывает в аэропорт Владивостока раньше на 20 минут – в 09.00.

Рейс U6-315 авиакомпании Уральские авиалинии из Екатеринбурга на 1 час 25 минут и прибывает во Владивосток 12.05.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.