Массовое отключение электроснабжения ожидается сегодня, 6 октября

Сегодня, 6 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.
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