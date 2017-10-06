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Общество

Массовое отключение электроснабжения ожидается сегодня, 6 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт 161,

Академика Королева ул.11, 13, 14, 15, 19, 1А, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Бестужева ул.15,

Ватутина ул.21, 23, 25, 25А, 27, 27А, 29,

Верхнепортовая ул.30,

Виноградная ул.23, 25,

Восточная 2-я ул.11, 14, 18А, 18Б, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32А, 34, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, Дачная ул.12,

Запорожская ул.90,

Иннокентьевская ул.33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, Красного Знамени пр-кт 65Б, 65Г, 69Б,

Муссонная ул.29,

Ореховая ул.1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

Очаковская ул.5,

Подъемная ул.1, 10, 12, 14, 16, 1А, 2, 3, 4, 8, 9,

Путятинская ул.11, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24,

Разина ул.10, 12, 14, 15, 15А, 16, 18, 1А, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2В, 30, 31, 32/17, 33, 35, 37, 39, 4, 43, 49, 5, 6, 6А, 7Б, 8, 9,

Саперная ул.26, 28, 30, 32, 34, 34А, 34Б,

Светлая ул.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 3, 31, 33, 35, 4,

Стрелковая ул.20, 23, 24Б, 26, 27, 28, 45, 47,

Стрелковый пер.2, 9/11,

Суворовская ул.20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67,

Тернейская ул.12, 8,

Харьковская ул.43, 45, 47, 49,

Цимлянская ул.83, 85, 87,

Шевченко ул.85А

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