Во Владивостоке без осадков, +18°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +15...+22°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +16…+18°С. Температура воды в Амурском заливе +15°C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный сильный. Температура воздуха +21…+23 °С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17…+19°С.