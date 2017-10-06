Лас-Вегас. Выводы

Трамп избежал бы прямых упреков в свох ошибках

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

2 минуты для стрелка - это очень долго. Более 500 жертв и, по меньшей мере, 59 погибших - тоже много, тем более для расстояния в 400 метров. Но оставлю технические вопросы специалистам.

Интересно другое - реакция властей США на заявление террористов. Напомню, ИГ* взяло на себя ответственность за действия стрелка, однако Трамп называет поступок "абсолютным злом", не упоминая ни слова о терроризме.

Странность поступка в том, что признание теракта может стать поводом для открытой войны против боевиков на Ближнем Востоке. В частности, не придется искать повода, чтобы оставить базу в Сирии, да и наземные войска в условиях угрозы можно ввести в любой момент. Уникальный шанс "ответного джихада", которым Вашингтон не хочет пользоваться? Что за подарок ближневосточному миру?

Кроме того, согласившись с тем, что стрелок был адептом террористов, Трамп избежал бы прямых упреков в свох ошибках. Во-первых, он запретил въезд в США мусульманам нескольких государств, и связь убийства с террором могли бы хоть как-то оправдать такой жесткий закон.

Во-вторых, единственным решением Трампа по поводу оружия на посту президента было подписание закона, отменяющего введенные Обамой ограничения на покупку оружия лицами, страдающими психическими расстройствами. Во время недавнего выступления в Алабаме, Трамп заявил, что если бы на выборах победила Хиллари Клинтон, то жителям США пришлось бы сдать свои винтовки. И теперь, после отрицания версии теракта, Трампу придется заново обосновывать свое решение по упрощению покупки оружия.

В его интересах прикрыться тем, что ИГ* взяло ответственность. Однако Трамп очень боится допустить даже мысль, что на территории его государства могут оказаться адепты запрещенной организации. Почему?

ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Источник: manzal.livejournal.com