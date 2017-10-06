​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского 21:45, 05 октября ​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского
Политолог: Рейтинг Путина в Приморье сегодня взлетел 20:05, 05 октября Политолог: Рейтинг Путина в Приморье сегодня взлетел (Эксклюзив)
Массовое ДТП произошло во Владивостоке 17:59, 05 октября Массовое ДТП произошло во Владивостоке (Видео)
Новостная лента
Октябрь, 06 пятница
06:37
Игорь Пушкарев: Власти Приморского края устраивают беспредел
06:37
Навальный подготовил подарок на день рождения Владимира Путина
06:37
Путин нашел замену Миклушевскому
06:11
Лас-Вегас. Выводы
05:06
Сотрудница CBS: "Не жалко убитых в Лас-Вегасе"
04:03
Насколько реальна новая сверхтяжелая ракета SpaceX?
03:05
Про колбасу в СССР
02:03
МИД РФ предлагает свой способ борьбы с "языковым геноцидом" Украины
01:00
Скульпторов начнут принудительно консультировать после ошибки на памятнике Калашникову
00:05
В аптеках вырастут цены из-за новой идеи Шувалова
Октябрь, 05 четверг
23:38
Новый детский сад «Золотой ключик» торжественно открыли во Владивостоке Фото
22:25
Первое занятие нового учебного сезона владивостокской школы «Управдом» началось с нововведений в жилищном законодательстве Фото
21:45
​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского
21:12
Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 – благоприятные дни для женщин
20:22
В «Свою игру» по-китайски сыграли юные владивостокцы Фото
20:05
Политолог: Рейтинг Путина в Приморье сегодня взлетел Эксклюзив
19:09
Полнолуние 5 октября 2017 года: его влияние на людей, чего стоит опасаться, рекомендации
17:59
Массовое ДТП произошло во Владивостоке Видео
17:46
Водитель маршрутного автобуса попалась на выезде на «встречку»
17:37
Астролог: Андрея Тарасенко ждут разочарования Эксклюзив
17:33
Мужчина, насиловавший 13 лет свою дочь, получил 24 года «строгача»
17:32
Школьников Владивостока учат правилам дорожного движения
17:19
Прожиточный минимум пенсионеров увеличат в Приморье
17:17
"Россия - страна недоразумений". Финка о жизни в Москве
17:06
Ночная работа приводит к ожирению
16:54
Игорь Пушкарев поздравил учителей с профессиональным праздником
16:45
Врио губернатора Приморского края находится на своем рабочем месте Эксклюзив
16:41
Лобовое ДТП произошло в Приморье Видео
16:28
«Адмирал» забил 650-ю шайбу за всю историю существования клуба
16:15
Лекции о музыке пройдут во Владивостоке
16:02
Новый прогулочный катамаран появился во Владивостоке
15:49
Новый циклон накроет Приморье
15:35
В Приморье пресечена продажа опасной рыбы вдоль дороги
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4212 (151) от 06 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье не всем по плечу
Городской жилфонд готов к холодам на 99,4 %
На вокзале – митинг, оркестр и буфет
Научные идеи – на стол народный
Отряд ТОФ отправился за тридевять земель
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Лас-Вегас. Выводы

Трамп избежал бы прямых упреков в свох ошибках
Фото: ru.tsn.ua Фото: ru.tsn.ua
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

2 минуты для стрелка - это очень долго. Более 500 жертв и, по меньшей мере, 59 погибших - тоже много, тем более для расстояния в 400 метров. Но оставлю технические вопросы специалистам.

Интересно другое - реакция властей США на заявление террористов. Напомню, ИГ* взяло на себя ответственность за действия стрелка, однако Трамп называет поступок "абсолютным злом", не упоминая ни слова о терроризме.

Странность поступка в том, что признание теракта может стать поводом для открытой войны против боевиков на Ближнем Востоке. В частности, не придется искать повода, чтобы оставить базу в Сирии, да и наземные войска в условиях угрозы можно ввести в любой момент. Уникальный шанс "ответного джихада", которым Вашингтон не хочет пользоваться? Что за подарок ближневосточному миру?

Кроме того, согласившись с тем, что стрелок был адептом террористов, Трамп избежал бы прямых упреков в свох ошибках. Во-первых, он запретил въезд в США мусульманам нескольких государств, и связь убийства с террором могли бы хоть как-то оправдать такой жесткий закон.

Во-вторых, единственным решением Трампа по поводу оружия на посту президента было подписание закона, отменяющего введенные Обамой ограничения на покупку оружия лицами, страдающими психическими расстройствами. Во время недавнего выступления в Алабаме, Трамп заявил, что если бы на выборах победила Хиллари Клинтон, то жителям США пришлось бы сдать свои винтовки. И теперь, после отрицания версии теракта, Трампу придется заново обосновывать свое решение по упрощению покупки оружия.

В его интересах прикрыться тем, что ИГ* взяло ответственность. Однако Трамп очень боится допустить даже мысль, что на территории его государства могут оказаться адепты запрещенной организации. Почему?

ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Источник: manzal.livejournal.com

Похожие новости
Сотрудница CBS:
05:06, 06 октября 2017 Сотрудница CBS: "Не жалко убитых в Лас-Вегасе"

Так прокомментировала случившееся вице-президент федерального американского телеканала Хейли Гефтман-Голд, в своем FB

Массовое ДТП произошло во Владивостоке
17:59, 05 октября 2017 Массовое ДТП произошло во Владивостоке

Все подробности случившегося устанавливаются

Водитель маршрутного автобуса попалась на выезде на «встречку»
17:46, 05 октября 2017 Водитель маршрутного автобуса попалась на выезде на «встречку»

Данное нарушение влечет штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления автотранспортом на срок от 4 до 6 месяцев

Мужчина, насиловавший 13 лет свою дочь, получил 24 года «строгача»
17:33, 05 октября 2017 Мужчина, насиловавший 13 лет свою дочь, получил 24 года «строгача»

Впервые преступление было совершено, когда девочке было 4 года

Прожиточный минимум пенсионеров увеличат в Приморье
17:19, 05 октября 2017 Прожиточный минимум пенсионеров увеличат в Приморье

Сумма составит чуть больше 9 тысяч рублей

Лобовое ДТП произошло в Приморье
16:41, 05 октября 2017 Лобовое ДТП произошло в Приморье

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются

В Приморье пресечена продажа опасной рыбы вдоль дороги
15:35, 05 октября 2017 В Приморье пресечена продажа опасной рыбы вдоль дороги

Продукция изъята из оборота