Про колбасу в СССР

Свидетели советского рая (тм) очень много любят рассуждать о непревзойденном качестве советских продуктов и в частности, колбасных изделий

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

При этом большинство использует свои воспоминания (очевидно из альтернативной вселенной), но находятся и такие что пытаются использовать «исторические источники».

Конкретно, один из самых смешных представителей, айхисториан – сделал серию постов (можно найти у него в ЖЖ по тэгу «колбаса»), где он приводит сканы из справочника рецептур мясокомбинатов и прочие сведения из официальных источников.

Он думает что рассказывая таким образом поколению пепси (как он выражается) про 200 сортов советской колбасы, производимой якобы исключительно из качественного мяса и натуральных продуктов – он типа рушит шаблоны и развенчивает мифы.

При этом он вопрошает пафосно-риторически:

Сегодня мы узнаем состав и технологические требования к производству советских вареных колбас. Добавляли ли в колбасу воду и лед, свиную шкурку, соевые наполнители, дробленые кости, консерванты, туалетную бумагу и кровь репрессированных диссидентов?

И далее приводит сканы из справочника рецептур аж 1960 года (???), но когда говорит о потреблении - ничтоже сумняшеся использует статистику от 1990 года, из которой следует что колбасы производили и ели тогда не меньше, чем сейчас.

Ну так за 30 лет и рецептуры могли поменяться, из-за возросшего производства?

Видимо расчет на то что «поколение пепси» не заметит этого дивного передергивания и подумает что в СССР колбаса была доступна не в меньшем количестве и ассортименте, чем сейчас, да при этом была еще и не в пример качественнее. А для большей убедительности этот товарищ банит направо и налево тех, кто в комментах пытается приводить противоречащие свидетельства.

Находятся также его коллеги по разуму, которые частенько вспоминают, что раньше колбасы были вкуснее и здоровее, потому что делались по ГОСТу (говорится с придыханием) из парного мяса, а не как сейчас, из сои и отходов.

ОК, а давайте же наконец посмотрим этот волшебный советский ГОСТ.

Конкретно ГОСТ 23670-79 Колбасы вареные, сосиски и сардельки, хлебы мясные.

Технические условия (с Изменениями N 1-6)

Цифра 79 здесь означает год его принятия. То есть по этому ГОСТу делались почти все вареные колбасы, сосиски и сардельки в позднем СССР. Очень забавно, что айхисториан игнорирует данный, вообще-то ключевой, документ при раскрытии вопроса, но при этом на каждом шагу корчит из себя историка, владеющего соответствующими методами.

Итак, какие ингридиенты могли вполне официально и законно входить в состав советских колбас, начиная с 79-ого года?

Во-первых, что касается мяса - вовсе не обязательно там были свежайшие говядина/свинина/баранина.

В составе колбас по ГОСТу мы видим такие прекрасные штуки как замороженную буйволятину, мясо яков (допустима замена до 100%!!), субпродукты обработанные (говяжьи и свиные языки и мозги); пищевую плазму (сыворотку) крови, стабилизатор белковый (до 5%), костные выварки, картофельный крахмал и пшеничную муку.

Белковый стабилизатор, для справки - изготавливают из свиной шкурки или жилок и сухожилий, полученных при обвалке и жиловке говядины и свинины, а также из говяжьих губ. То есть, грубо говоря - это перемолотые вареные шкуры и сухожилия. Упс?

Во-вторых, что касается химикатов (всяких консервантов, эмульгаторов и т.п) – в ГОСТЕ все с этим тоже абсолютно нормально: натрия триполифосфат, натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный, натрий пирофосфорнокислый трехзамещенный. А еще аскорбинка, нитрит натрия, сорбит и ксилит.

Таким образом, даже абсолютно ГОСТовая советская колбаса вполне законно и официально могла быть изготовлена из какой-нить индийской мороженой буйволятины, вперемешку с крахмалом, мукой и порошком из свиной шкуры и напичкана эмульгаторами, консервантами, подсластителями и красителями. Приятного аппетита.

Похоже, что ни один любитель мертвого совка не удосуживается прочитать этот короткий познавательный документ, прежде чем тиражировать свои бредни про натуральную гостовую советскую колбасу.

Ну что, айхисториан и Ко??? Добавляли таки в советскую колбасу всякие наполнители, воду, свиные шкурки и химикаты. Добро пожаловать в реальный мир.

А ведь есть еще совсем отдельная и совсем неаппетитная история - насколько хорошо соблюдался этот самый ГОСТ в СССР!

Дело в том, что мясо в СССР таки было большим дефицитом. И поэтому его в товарных количествах воровали прямо с комбинатов все причастные, от рабочих до директоров. Взамен, естественно, комбинаты увеличивали содержание в колбасе вышеперечисленных низкокачественных заменителей сверх нормы. План-то по валу им никто не урезал.

Вот отличная статья об этом. По-хорошему, любителям советской статистики, поклонникам советских ГОСТов и рассказчикам о советском изобилии нужно читать ее до посинения и полного просветления мозгов.

Я приведу наиболее показательную цитату:

Новый министр Н. А. Щелоков, видимо, немало удивленный количеством хищений на предприятиях мясо-молочной промышленности, поручил обобщить все данные и 13 февраля 1967 года направил в ЦК КПСС записку о катастрофическом состоянии дел с хищениями мяса и мясной продукции:

"Имеющиеся в Министерстве охраны общественного порядка СССР данные свидетельствуют о неблагополучном положении с сохранностью социалистической собственности на многих мясоперерабатывающих предприятиях страны. Систематически совершаемыми там хищениями и злоупотреблениями ежегодно наносится государству значительный материальный ущерб. Лишь за 9 месяцев 1966 года на предприятиях и организациях мясомолочной промышленности РСФСР, Украинской, Казахской, Грузинской и Азербайджанской СССР убытки от растрат, хищений и недостач достигли 1 миллиона 765 тысяч рублей. В 1966 году только органами милиции некоторых краев и областей Российской Федерации, Украинской, Белорусской, Казахской, Латвийской, Эстонской и Литовской ССР разоблачено на мясоперерабатывающих предприятиях около тысячи групп расхитителей. К уголовной ответственности привлечено более 3 тысяч человек. Нанесенный ими ущерб государству превышает 500 тысяч рублей. Кроме того, за этот же период в Казахстанской, Украинской, Белорусской, Эстонской ССР, Краснодарском и Ставропольском краях работниками охраны было задержано при выносе похищенного с предприятий около 10 тысяч человек, у которых изъято более 75 тонн различных мясопродуктов общей стоимостью свыше 150 тысяч рублей".

/"Из анализа материалов уголовных дел и задержаний видно, что хищениями мясопродуктов занимаются не только рядовые рабочие, но и некоторые руководители предприятий и организаций. В прошлом году в Эстонской ССР за хищение мяса привлечено к ответственности 17 руководящих работников, в том числе: директор Таллиннского мясоконсервного комбината Пархоменко, бухгалтер Керман, старший технолог Сауга, мастер Ивченко и другие. Не единичны случаи, когда руководители предприятий являются организаторами хищений. На Кызылском и Абаканском мясокомбинатах продолжительное время действовала группа расхитителей, возглавляемая заместителем директора Кызылского комбината Гончаровым, которым было втянуто в преступную деятельность 80 человек. Преступниками похищено различных материальных ценностей на 45 тысяч рублей"./--/

"Организованные хищения на мясокомбинатах становятся возможными в результате систематического образования и умышленного создания огромных неучтенных выходов сырья и продукции. В 1966 году сверхнормативный выход мясопродукции на Таллиннском комбинате составил 114 тонн, Вологодском — 116 тонн, Витебском — 39 тонн, Волковысском — 58 тонн; экономия сырья на колбасном заводе Останкинского мясоперерабатывающего комбината за 9 месяцев 1966 года была 824 тонны, на четырех колбасных заводах Московского мясокомбината более 1600 тонн, на первом колбасном заводе Ленинградского мясокомбината около 2 тысяч тонн".

/--/ Сверхнормативные излишки продуктов образуются в результате применения устаревших норм выхода готовой продукции, нарушений рецептуры, условий хранения, технологии производства и повышенных нормативов списания сырья на естественные потери. В конце 1966 года органами милиции Свердловской области разоблачена преступная группа в количестве 38 человек, действовавшая на Богдановичском мясокомбинате и ряде предприятий торговли. Обвиняемыми было похищено и сбыто различных колбасных изделий на 27 тысяч рублей. Следствием установлено, что источником этого хищения являлась неучтенная сверхнормативная продукция, образовавшаяся в результате применения устаревших норм. При расследовании хищения на Волховском мясокомбинате Ленинградской области, организатором которого являлся директор комбината Меркулов, также доказано, что преступники, используя устарелые нормы выхода готовой продукции, похитили мяса на 8300 рублей".



Вот как-то так. Это официальный партийный документ. Шокирующая правда, ага.

Помимо этого в сети можно встретить массу прямых свидетельств от работников этих самых мясокомбинатов, которые уже после месяца работы там не могли без отвращения смотреть на «Докторскую» и сосиски. Например, рассказывают что мясо, приходившее в замороженных блоках в картонной упаковке часто не удосуживались нормально очищать от этой самой упаковки и кидали в мясорубки прямо с ее остатками. Отсюда видимо пошли советские анекдоты о колбасе из туалетной бумаги. Кидали и тухлятину, и лазили по мясу грязными сапогами, и запускали мясорубки прямо с неуспевшими сбежать крысами. Собссно, оно и сейчас такое бывает, кое-где.

Все-таки не удержусь вспомнить о советской докторской,( 80-е годы, г. Владимир).

Что я хорошо помню – она почему-то быстро зеленела, если залежится. Не коричневела по краям как сейчас, а именно зеленела. И еще я ее, местную, есть так просто не любил. Только если в составе оливье на Новый Год. Хотя вот та, что в Москве покупали (да! мы ездили в колбасных электричках) – она мне нравилась, была вкусная.

И последнее замечание. Любое фуфлогонство секты совкодрочеров о том, что якобы в кооперативных магазинах

(на рынках, или в их усть-пиздюйске, каких-то столах заказов) всегда можно было купить разные виды колбас и мясных изделий, и что по статистике потребление тогда было не меньше чем сейчас, бла-бла - вот такое фуфло разбивается о такой простой факт, что ни одной соответствующей фотографии мясного прилавка времен позднего СССР они привести не в состоянии. Или какого-либо документального доказательства. Например, такой фотографии прилавка магазина, чтоб там было хотя бы жалкое подобие того, что мы видим в магазинах сейчас. И наоборот – в сети есть куча советских фотографий доказывающих обратное. Не говоря опять же о свидетельствах тех, кто застал этот пиздец и дурдом.

Я думаю, надо тронуться умом или памятью, я вижу только такое объяснение тому факту, когда человек старше 40 на полном серьезе утверждает, что в СССР с мясом и мясными изделиями было не хуже или даже лучше чем сейчас.



ЗЫ: Да, и еще насчет бредней что сейчас в колбасе "мяса нет", "сплошная соя".

Если мы говорим о вареной - их полно, чисто мясных колбас, да причем бывают даже ЛУЧШЕ, чем по советскому ГОСТу. Это лишь вопрос цены. Например, берите "Докторскую" Мясного Дома Бородина. "Клинская" тоже отличная.



Самый прикол в том, что иногда чисто мясные колбасы проигрывают на слепых дегустациях тем, что попроще. И я сам в этом убедился - купил несколько видов "докторской". Самая дорогая и натуральная - бородинская - мне не понравилась. А вот мой кот (я его тоже запряг для чистоты эксперимента) - наоборот, ее выбрал. Чем кстати подтвердил ее крутизну, умная животина..



Прямо в точку по вопросу качества и вкуса гостовой советской колбасы. Статья из журнала Здоровье от 89 года.

"Из чего делают колбасу". Специально отмечу, что речь идет о МОСКОВСКОМ заводе, одном из лучших. Что на других происходило тогда? Вообще жесть:



Некоторые фрагменты:

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Ежедневно на Московский мясокомбинат прибывает 20 вагонов с сырьем. Туши, полутуши и мороженые блоки. Странны правила договорных поставок. Если покупатель, то бишь завод, получил от поставщика плохое сырье, он не имеет права от него отказаться. Да, он вызывает поставщика, через арбитраж они выясняют' отношения, поставщик платит штраф. А некачественное сырье? Завод обязан переработать его на колбасу или другие изделия...

Вот что рассказала мне начальник единой Московской госинспекции по качеству сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки Л, И. Гор-диенко: «В 111 квартале прошлого года мы проверили 392,6 тонны сырья, забраковали 306. Постоянно поставляют плохое сырье с наличием признаков порчи, с позеленевшей поверхностью, с пожелтевшей жировой тканью, с пересортицей Воронежский, Пензенский, Белгородский, Краснодарский, Курский агропромышленные комплексы».

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Что такое мясной блок, думаю, мало кто знает. Для эксперимента возьмите из морозилки холодильника кусок мороженого мяса, к которому намертво пристали бумага или целлофан. И попробуйте отодрать. Сколько времени вы подержите в руках ледяной кусок? Скорее всего, бросите, пусть оттаивает. А у рабочего на это нет времени, технологией не предусмотрено, да и блок весит не один килограмм. а 15—30. Вот и ворочают они эти мороженые глыбы.

Жизнь заставила морозить мясо блоками. Но неужели специалистам так уж трудно «изобрести» другую упаковку? А пока очень часто бумажную' этикетку с указанием сорта приклеивают на мясо, она вмораживается в него накрепко, блок заворачивают в целлофан, который заползает в мясные щели — не отодрать. Почему поставщики не могут упаковать блок в чистую стандартную тару, в ней и отправлять на завод? Мне могут возразить: а где ее взять? Да, это проблема. Но ее надо решать, и безотлагательно. А до тех пор, пока мясные блоки поступают на завод в таком виде, никто из нас не застрахован от пережевывания колбасы вместе с бумагой, целлофаном и другими, отнюдь не улучшающими ее вкус и качество «добавками».

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Второе. Мороженые блоки — это кот в мешке. Бывает, что приходят они высшим сортом, а при проверке высший оказывается первым, первый — вторым. Но ведь все сырье, поступающее на завод, не проверишь, и возникает пересортица. И в любимую нами любительскую запросто может попасть мясо не высшего, а первого сорта. И изменить вкус.

Посол мяса сейчас производится так: в фарш добавляют солевой раствор и выдерживают 6—12 часов. Время тоже заложено в ГОСТе. Где-то оно выдерживается, а где-то сокращается, это уж на совести предприятия. Раньше традиционно солили в кусках и выдерживали 5—7 суток. Сейчас так солить не позволяют ни мощности завода, ни план. Вот еще одна причина изменения вкуса колбасы.

И наконец, термическая обработка. Температура в центре батона раньше доводилась до 68°, а сейчас — до 72°. Повышая температуру и время термической обработки колбас, мы, с одной стороны, предотвращаем возможные отравления, а с другой — теряем вкус, аромат, запах.

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А уж если заботиться о безвредности колбасы, то прежде всего надо беспокоиться о санитарном состоянии завода. Оно ужасающе. Везде лужи, грязь, потолочные перекрытия в протеках. За 55 лет существования завод ни разу не останавливался на капитальный ремонт. Все требуют план, план, план. А о том. что в план нужно обязательно включать рабочую смену для мойки оборудования, ни Госплан СССР, ни Минторг СССР не подумали. Главное — тонны колбас, выпускаемые ежедневно, и упаси бог хотя бы на месяц остановить завод на ремонт...

Чтобы не увеличивать температуру и время варки колбас, оборудование надо мыть очень тщательно, и не тетя Маша должна это делать, как сегодня, а квалифицированная бригада мойщиков, оснащенная специальным оборудованием и моющими средствами. А пока нет ни бригад, ни оборудования, ни соответствующих моющих средств, одна спасительная хлорка на все случаи жизни.

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«Пусть всегда будет зима»,— недаром шутят производители колбас. И верно, у нас не только в Москве — повсюду катастрофически не хватает транспорта с холодильным оборудованием для доставки колбасы с завода в магазин. Зимой мороз помогает, а летом температура в кузове машины достигает в жаркую погоду 25—40". А допустимые сроки хранения колбасы при температуре не выше 5—8" не дольше 72 часов — для высших сортов, не дольше 48 часов — для первых и вторых сортов.

Пока колбасу развезут в раскаленном кузове по магазинам, где зачастую не соблюдаются условия хранения, пройдет часа три, а то и все шесть, и колбасу можно смело выбрасывать, если не хотите отравиться. А продают ведь...

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Вот это последнее еще добавляет пикантности - ведь действительно, все продукты возились в обычных "Газонах" и "ЗИЛ", фургончиках. То что сейчас рефрижераторы стоят даже на легковых "каблучках" - по тем временам было чистой фантастикой. Поэтому летом молоко часто привозили уже кислым и ставили как ни в

чем не бывало прямо на полки. И с колбасой также. Поэтому ее как правило употребляли в хорошо поджареном виде. Иначе можно было отравиться. Вот такой интересный нюанс.