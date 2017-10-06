Инициатива Венгрии и Румынии достойна уважения

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Министерство иностранных дел Российской Федерации предлагает европейским странам, ополчившимся против Украины за так называемый языковой геноцид, более эффективный способ борьбы на международной арене.

Как известно, после того, как Порошенко подписал откровенно ксенофобский закон «Об образовании», свой протест выдвинула не только Россия, но и Венгрия с Румынией. Ближайшие европейские соседи Украины объединились ради борьбы за права своих соотечественников и даже объявили Киеву дипломатическую войну. Будапешт и Бухарест пообещали блокировать любые инициативы Украины в европейских организациях и навсегда закрыть ей двери в Евросоюз.

Накануне заместитель главы комитета по международным делам венгерского парламента Мартон Генгеши предложил России создать некий единый дипломатический фронт для оказания необходимого давления на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня высказала свои возражения по поводу идеи создания некой международной коалиции и предложила свой, возможно, более эффективный вариант борьбы со скандальным законом.

По словам Захаровой, закон, принятый не так давно Верховной Радой, по сути своей, беспрецедентен, но вряд ли можно заставить Киев изменить своё решение, объединившись в некий союз или армию. Заинтересованные государства должны надлежащим образом продемонстрировать свою непримиримую позицию и выразить соответствующую реакцию. А затем как можно более эффективно донести свои экспертные оценки действиям киевской власти до международных структур, занимающихся данными вопросами. Нужно заставить всё европейское сообщество участвовать в борьбе за права человека на Украине.

Инициатива Венгрии и Румынии достойна уважения и может принести позитивные плоды. Но действия, согласованные со всем европейским сообществом могут быть более эффективны, особенно если Киев наотрез откажется признавать правоту своих соседей и идти на уступки. Будапешт и Бухарест уже начали действовать в верном направлении, поднимая украинский вопрос на международных площадках, привлекая и правозащитные организации. Россия занимается тем же, и общими усилиями заинтересованные страны разбудят всю Европу и обратят внимание на общую для всех проблему.

Если Украина уйдёт в глухую защиту после нападок трёх-четырёх государств, добиться от неё согласия на конструктивный диалог будет очень сложно. Если же Киев к этому принудит вся Европа, у украинских правителей не останется выбора.