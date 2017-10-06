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Культура

Скульпторов начнут принудительно консультировать после ошибки на памятнике Калашникову

Многие известные люди и простые москвичи сочли памятник уродливым и бездарным
Фото: cessum.ru Фото: cessum.ru
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Российское военно-историческое общество (РВИО) ужесточило экспертизу памятников после скандала с монументом Михаилу Калашникову в Москве, на барельефе которого вместо чертежа АК-47 оказалась схема немецкой штурмовой винтовки времен Вермахта. По словам исполнительного директора РВИО Владислава Кононова, общество будет консультировать скульпторов не только по их просьбе, но и "в принудительном порядке".

"Если бы мы сделали это раньше [ужесточили экспертизу памятников - прим. ред.], то нас бы обвинили, что мы вмешиваемся в свободу творчества. Но после таких случаев сейчас будем контролировать все", - цитирует Кононова агентство "Москва". Он также отметил, что "не бывает худа без добра: две трети населения Москвы теперь разбираются в схемах Калашникова и Шмайссера, и видят, что Калашников не воровал чужие идеи". Есть гипотеза, что российский конструктор использовал схемы штурмовой автоматической винтовки Sturmgewehr 44 Хуго Шмайссера при разработке своего автомата.

Памятник Михаилу Калашникову работы скульптора Салавата Щербакова открылся 19 сентября в Оружейном сквере на пересечений Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Монумент состоит из фигуры самого Калашникова с АК-47 в руках и фоновой композиции - силуэта земного шара и архангела Михаила (или Святого Георгия - в этом путаются даже сами авторы) на коне, поражающего копьем дракона. На постаменте изображены модели оружия, чертежи и инструменты, а также выбита фраза Калашникова: "Я создавал орудие для защиты своего Отечества".

Многие известные люди и простые москвичи сочли памятник уродливым и бездарным. А историк Юрий Пашолок заметил ляп в изображении чертежа АК-47. Выяснилось, что схема была взята из интернета. Скульптор и его команда при создании памятника не консультировались ни с концерном "Калашников", ни с Рособоронэкспортом, ни с другими учреждениями. Щербаков заявил, что "мелкие огрехи не стоит учитывать. Но к хору недовольных присоединяются враги важной идеи нашей страны, и надо порядок навести" (цитата по РБК).

Скульптор заявил, что поиском ошибок на "нужных России памятниках" занимаются "враги" страны и "негодяи". Саму ситуацию он назвал сильно раздутой. Чертеж немецкого автомата с памятника убрали, но правильный вариант Щербаков наносить уже не стал. Отметим, что в 2014 году похожая ошибка была обнаружена на памятнике работы Щербакова в честь легендарного марша "Прощание славянки" на Белорусском вокзале: вместо винтовок Мосина на нем были изображены немецкие винтовки "Маузер".

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