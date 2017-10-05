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​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского

Градоначальник выразил надежду в завершении эпохи разрушения Приморья
Фото: 25rus.org Фото: 25rus.org
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Отставка Владимира Миклушевского стала одним из главных поводов, обсуждаемых сегодня не только в Приморье, но и на федеральном уровне. Эксперты отмечают, что подавляющее большинство положительно относится к данному событию и связывают большие надежды с новым врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.

Важное для региона решение Президента РФ прокомментировал и глава Владивостока Игорь Пушкарёв в своих социальных сетях. Однако вместо длинных текстов, мэр вспомнил старый анекдот.

«Сегодня утром увидел короткую бегущую строку об отставке Миклушевского и вспомнился один старый анекдот, когда родственники умершего еврея, чтобы не тратиться на телеграммы, в которых оплачивается каждая буква, сформулировали известие о его смерти так: 

«АБРАМ ВСЁ».

И получили ответ:

«Ой», - иронизировал Игорь Пушкарёв.

Однако дальше глава отметил, что данная отставка означает лишь одно – «не справился и не оправдал доверие».

«Хочется верить, что эпоха падающих мостов, недостроенных гостиниц и очистных сооружений, призрачных ФАПов, псевдоборьбы с коррупцией на фоне личных вертолетов с шампанским, миллиардных расходов из бюджета на самопиар и просто на себя любимого, вместе с семейными новогодними фотографиями из заснеженной российской глубинки под названием Дубай и субботниками в куртках Луи Виттон завершилась», - резюмировал глава Владивостока.

По мнению наблюдателей, позитивное настроение Игоря Пушкарёва может быть связано с тем, что он и его защита на днях заканчивают ознакомление с материалами уголовного дела.

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