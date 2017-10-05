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Политика и экономика

Навальный подготовил подарок на день рождения Владимира Путина

Во Владивостоке пройдёт массовый пикет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 7 октября,  в 16.00 на Привокзальной площади Владивостока и на площади Фокина пройдёт массовый пикет- акция в поддержку ранее арестованного кандидата на пост президента Алексея Навального. Во Всероссийской акции ещё примут участие около 80 городов России, сообщает РИА VladNews.

Организаторы мероприятия сообщили, что главная цель массового пикета- потребовать освобождения Алексея Навального и Леонида Волкова и допустить Навального до выборов Президента РФ, которые пройдут  18 марта 2018 года. 

Стоит отметить, что акцию проводят в День Рождения Президента РФ Владимира Путина. Однако организаторы отказались комментировать данную ситуацию.

В рамках проведения акции представители штаба Навального во Владивостоке планируют выйти с плакатами и транспарантами, чтобы публично выразить свои мнения о незаконных арестах и задержаниях. Мероприятие согласовано.

Всероссийская акция пройдёт в 80 городах России, включая Приморский край.

Напомним,Алексей Навальный арестован на 20 суток за призыв участвовать в несогласованном митинге. По словам Навального, в момент задержания он собирался выезжать в Нижний Новгород на несогласованную акцию. На тот момент проведение митингов его сторонников было согласовано в нескольких российских городах, но Навальный решил ехать именно на несогласованное мероприятие. Также задержан и начальник предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков за организацию встречи в Нижнем Новгороде на 20 суток

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