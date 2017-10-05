Мужчина, насиловавший 13 лет свою дочь, получил 24 года «строгача»

Впервые преступление было совершено, когда девочке было 4 года

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

44-летний житель Артема осужден за насильственные действия сексуального характера и изнасилование, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ КС РФ по Приморскому краю.

Установлено, что подсудимый с декабря 2003 по апрель 2016 года неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности своей дочери.

На момент совершения первых преступных действий девочке было 4 года. В течение 13 лет подсудимый неоднократно под угрозой применения насилия в отношении девочки и других близких ей лиц насиловал ее и совершал насильственные действия сексуального характера.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.