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Сотрудница CBS: "Не жалко убитых в Лас-Вегасе"

Так прокомментировала случившееся вице-президент федерального американского телеканала Хейли Гефтман-Голд, в своем FB
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

«Если они ничего не сделали, когда детей убивали, у меня нет надежды, что республиканцы когда-нибудь сделают что-то правильное. Я не сочувствую фанатам кантри-музыки, потому что большинство из них — республиканцы со стволами», — написала она.

К счастью, руководство компании оказалось в разы адекватнее свое сотрудницы, и она уже уволена за оскорбительные комментарии в адрес жертв стрельбы: «Этот человек, который работал с нами около года, нарушил стандарты нашей компании и больше не является сотрудником CBS… Ее взгляды, выраженные в социальных сетях, крайне неприемлемы для всех нас в CBS. Наши сердца с жертвами в Лас-Вегасе и их семьями».

Пользователи соц. сетей буквально сразу же ополчились против неадекватности женщины, а также создали петицию, которая уже набрала больше 6 тысяч подписей.

«Если CBS не уволит ее, моя семья никогда больше не будет смотреть этот телеканал».

«Либералы любят говорить, что республиканцы — нетерпимые расисты. Но они сами являются тем, что они ненавидят. Лицемеры».

«Я не знаю, кто более отвратителен — стрелок в Лас-Вегасе или этот менеджер CBS, которая празднует смерть республиканцев».

Но, видимо, не выдержав общественного порицания, женщина утверждает, что "глубоко сожалеет о том, что преуменьшила значение жизней людей, которые отнял Стивен Пэддок прошлой ночью". И вообще, якобы, ее постыдные заявления совершенно не отражают ее собственные взгляды. Я даже не знаю, что хуже: писать подобные вещи или столь быстро переобуться в прыжке. Вначале написала, что ей не жалко погибших, а затем - что важна каждая прерванная жизнь. В одном из этих утверждений она явно лжёт, и что-то мне подсказывает, что явно не в первом случае.

Источник: dostalo.livejournal.com

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