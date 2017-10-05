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Общество

Новый детский сад «Золотой ключик» торжественно открыли во Владивостоке

Здание нынешнего садика ввели в эксплуатацию 50 лет назад
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Новый детский сад «Золотой ключик», построенный во Владивостоке на улице Интернациональной, 50, сегодня сдали в эксплуатацию. Это 25-й по счету детский сад, который возвели по программе Игоря Пушкарёва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Поздравить детей, педагогов и родителей пришли исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов и вице-спикер городской думы Елена Новицкая.

«Нам действительно есть, чем гордиться, – рассказал Константин Межонов.Все дети Владивостока, достигшие трехлетнего возраста, устроены в детские сады. Это была планомерная, многолетняя работа мэрии. Искали помещения, возвращали в собственность сады, когда-то отданные в аренду, реконструировали старые и возводили новые здания. В итоге задача, поставленная президентом, во Владивостоке выполнена раньше срока».

Здание нынешнего «Золотого ключика» ввели в эксплуатацию 50 лет назад, в 90-е он был передан в аренду в частные руки, и чтобы вернуть здание детям, администрации города пришлось долго судиться. После этого здесь была проведена масштабная реконструкция: перепланировка и капитальный ремонт помещений, замена инженерных сетей, установка пластиковых окон, реконструкция фасада. С нуля возведён новый коридор-галерея – это позволило снести стены старого коридора и значительно расширить игровые комнаты. В результате сегодня сад готов принять 300 детей.

«У нас все готово к встрече с маленькими воспитанниками, – рассказала исполняющая обязанности заведующей детского сада №121 Татьяна Сысуева. 14 групп, оборудованных хорошей мебелью и игрушками, современный пищеблок, яркий актовый и уютный спортивный зал. Интересная особенность нашего садика – это прогулочные зоны на крыше».

Необходимость в этом возникла оттого, что рядом со зданием недостаточно территории для прогулок. На террасе установлены игровые площадки и теневые навесы, сделано прорезиненное покрытие. Особое внимание уделено безопасности детворы – по всему периметру установлен парапет и дополнительное ограждение около двух метров высотой.

Как только дошкольное учреждение пройдет процедуру лицензирования, начнется выдача путевок. Для многих семей Первомайского района открытие нового детского сада - замечательное и долгожданное событие. Как сообщили в администрации Владивостока, работа по строительству и капитальной реконструкции детских садов в краевой столице будет продолжена.

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