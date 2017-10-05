​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского 21:45, 05 октября ​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского
Политолог: Рейтинг Путина в Приморье сегодня взлетел 20:05, 05 октября Политолог: Рейтинг Путина в Приморье сегодня взлетел (Эксклюзив)
Массовое ДТП произошло во Владивостоке 17:59, 05 октября Массовое ДТП произошло во Владивостоке (Видео)
Новостная лента
Октябрь, 05 четверг
23:02
Игорь Пушкарев: Власти Приморского края устраивают беспредел
23:02
Навальный подготовил подарок на день рождения Владимира Путина
23:02
Путин нашел замену Миклушевскому
22:25
Первое занятие нового учебного сезона владивостокской школы «Управдом» началось с нововведений в жилищном законодательстве Фото
21:45
​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского
21:12
Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 – благоприятные дни для женщин
20:22
В «Свою игру» по-китайски сыграли юные владивостокцы Фото
20:05
Политолог: Рейтинг Путина в Приморье сегодня взлетел Эксклюзив
19:09
Полнолуние 5 октября 2017 года: его влияние на людей, чего стоит опасаться, рекомендации
17:59
Массовое ДТП произошло во Владивостоке Видео
17:46
Водитель маршрутного автобуса попалась на выезде на «встречку»
17:37
Астролог: Андрея Тарасенко ждут разочарования Эксклюзив
17:33
Мужчина, насиловавший 13 лет свою дочь, получил 24 года «строгача»
17:32
Школьников Владивостока учат правилам дорожного движения
17:19
Прожиточный минимум пенсионеров увеличат в Приморье
17:17
"Россия - страна недоразумений". Финка о жизни в Москве
17:06
Ночная работа приводит к ожирению
16:54
Игорь Пушкарев поздравил учителей с профессиональным праздником
16:45
Врио губернатора Приморского края находится на своем рабочем месте Эксклюзив
16:41
Лобовое ДТП произошло в Приморье Видео
16:28
«Адмирал» забил 650-ю шайбу за всю историю существования клуба
16:15
Лекции о музыке пройдут во Владивостоке
16:02
Новый прогулочный катамаран появился во Владивостоке
15:49
Новый циклон накроет Приморье
15:35
В Приморье пресечена продажа опасной рыбы вдоль дороги
15:20
Во Владивостоке проходит пленарное заседание XII Международного конгресса рыбаков (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
15:09
Злоумышленница, продававшая в сети несуществующие вещи в Интернете, предстанет перед судом в Приморье
14:57
Дороги «появятся» в семи населенных пунктах Приморья до конца октября
14:43
Что принес Миклушевский Приморью?
14:30
Когда восстановят дорогу на Станюковича? Эксклюзив
14:12
Более 200 человек трудоустроены на «Радиоприбор»
14:00
Боевая стрельба прошла в Приморье
13:47
Приморцы не смогли отдохнуть летом
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4211 (150) от 05 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Между песнями и танцами взяли Берлин
Городской лес пересчитали и поставили на учет
Новые трубы позволят снизить теплопотери
Охотничьи угодья поделят на гектары
На кабана – только с разрешением
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Первое занятие нового учебного сезона владивостокской школы «Управдом» началось с нововведений в жилищном законодательстве

Следующее занятие “Управдома” пройдет 18 октября в 18:30 в актовом зале администрации города
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 4 октября, в актовом зале администрации Владивостока состоялось первое занятие нового учебного сезона школы «Управдом». На урок собрались свыше ста жителей приморской столицы. Генеральный директор НП СРО «ЖКХ Групп» Ольга Беленькая рассказала слушателям о нововведениях в жилищном законодательстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Традиционно в работе семинара «Управдома» приняли участие главные эксперты школы – руководитель общественной организации «Домовой контроль», депутат Думы города Владивостока Наталья Войновская, начальник управления содержания жилищного фонда администрации краевого центра Григорий Пейхвассер.

Управдомы отметили, что получают квитанции с новыми строками – КР на СОИ, СОИ-ГВС, СОИ-ХВС и СОИ-Электроэнергия. Эксперт «Управдома» Ольга Беленькая рассказала, что значат эти аббревиатуры.

«С 1 июня 2017 года расходы на ОДН включаются в состав платы на содержание жилья и называются коммунальными ресурсами на содержание общего имущества (КР на СОИ). То есть плата за ОДН перенесена из состава коммунальных услуг в разряд жилищных и значится теперь как СОИ», – пояснила спикер.

По словам эксперта, если после строки ОДН в квитанции раньше шла строка перерасчета «Итого», теперь внизу стоят следующие строки: СОИ-ГВС, СОИ-ХВС и СОИ-Электроэнергия. Так, в коммунальные ресурсы на содержание общего имущества входят электричество, холодное и горячее водоснабжение.

Также в ходе занятия слушатели обсудили Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства РФ № 354. Более подробная информация об этом в прикрепленном к новости файле.

«Следующее занятие “Управдома” пройдет 18 октября в 18:30 в актовом зале администрации города, – в завершении занятия рассказала Наталья Войновская. – Приглашаем на семинар в сфере ЖКХ всех желающих горожан».

Организаторы образовательного проекта – управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока и общественная организация «Домовой контроль».

«Управдом» создан по инициативе Игоря Пушкарёва для того, чтобы научить всех желающих горожан разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. За пять лет работы школы ее слушателями стали около 15 тысяч человек.

Похожие новости
В «Свою игру» по-китайски сыграли юные владивостокцы
20:22, 05 октября 2017 В «Свою игру» по-китайски сыграли юные владивостокцы

Стартовал данный проект в марте 2015 года

Школьников Владивостока учат правилам дорожного движения
17:32, 05 октября 2017 Школьников Владивостока учат правилам дорожного движения

Станционная игра рассчитана на детей в возрасте от 8 до 12 лет

Новый прогулочный катамаран появился во Владивостоке
16:02, 05 октября 2017 Новый прогулочный катамаран появился во Владивостоке

Судно развивает скорость 24 узла, это примерно 44,5 км/час

Новый циклон накроет Приморье
15:49, 05 октября 2017 Новый циклон накроет Приморье

В некоторых районах возможен небольшой дождь

Во Владивостоке проходит пленарное заседание XII Международного конгресса рыбаков (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
15:20, 05 октября 2017 Во Владивостоке проходит пленарное заседание XII Международного конгресса рыбаков (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Заседание посвящено инновациям в рыбной области и сохранению богатств Мирового океана, а также их влиянию на мировые рынки

Дороги «появятся» в семи населенных пунктах Приморья до конца октября
14:57, 05 октября 2017 Дороги «появятся» в семи населенных пунктах Приморья до конца октября

Регион вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги»

Более 200 человек трудоустроены на «Радиоприбор»
14:12, 05 октября 2017 Более 200 человек трудоустроены на «Радиоприбор»

Планируется, что уже в следующем году будут выпущены первые изделия