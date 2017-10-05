Первое занятие нового учебного сезона владивостокской школы «Управдом» началось с нововведений в жилищном законодательстве

Следующее занятие “Управдома” пройдет 18 октября в 18:30 в актовом зале администрации города

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 4 октября, в актовом зале администрации Владивостока состоялось первое занятие нового учебного сезона школы «Управдом». На урок собрались свыше ста жителей приморской столицы. Генеральный директор НП СРО «ЖКХ Групп» Ольга Беленькая рассказала слушателям о нововведениях в жилищном законодательстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Традиционно в работе семинара «Управдома» приняли участие главные эксперты школы – руководитель общественной организации «Домовой контроль», депутат Думы города Владивостока Наталья Войновская, начальник управления содержания жилищного фонда администрации краевого центра Григорий Пейхвассер.

Управдомы отметили, что получают квитанции с новыми строками – КР на СОИ, СОИ-ГВС, СОИ-ХВС и СОИ-Электроэнергия. Эксперт «Управдома» Ольга Беленькая рассказала, что значат эти аббревиатуры.

«С 1 июня 2017 года расходы на ОДН включаются в состав платы на содержание жилья и называются коммунальными ресурсами на содержание общего имущества (КР на СОИ). То есть плата за ОДН перенесена из состава коммунальных услуг в разряд жилищных и значится теперь как СОИ», – пояснила спикер.

По словам эксперта, если после строки ОДН в квитанции раньше шла строка перерасчета «Итого», теперь внизу стоят следующие строки: СОИ-ГВС, СОИ-ХВС и СОИ-Электроэнергия. Так, в коммунальные ресурсы на содержание общего имущества входят электричество, холодное и горячее водоснабжение.

Также в ходе занятия слушатели обсудили Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства РФ № 354. Более подробная информация об этом в прикрепленном к новости файле.

«Следующее занятие “Управдома” пройдет 18 октября в 18:30 в актовом зале администрации города, – в завершении занятия рассказала Наталья Войновская. – Приглашаем на семинар в сфере ЖКХ всех желающих горожан».

Организаторы образовательного проекта – управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока и общественная организация «Домовой контроль».

«Управдом» создан по инициативе Игоря Пушкарёва для того, чтобы научить всех желающих горожан разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. За пять лет работы школы ее слушателями стали около 15 тысяч человек.