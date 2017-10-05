В «Свою игру» по-китайски сыграли юные владивостокцы

Стартовал данный проект в марте 2015 года

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

С китайским языком и культурой Поднебесной юные горожане знакомятся в центральной библиотеке им. А.П. Чехова. Накануне здесь состоялась первая этой осенью встреча клуба китайского языка – школьники сыграли в «Свою игру», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Чтобы ответить на вопросы игры, ребята вспомнили иероглифы, правила их написания, традиции и обычаи Китая, с которыми познакомились на занятиях в библиотеке в прошлом году.

Как отметили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», юные читатели успешно справились с заданиями.

«Это ещё раз подчёркивает, что игровая форма способствуют лучшему запоминанию, воспроизведению и усвоению новой информации», – уверены библиотекари.

Напомним, эти мероприятия, рассчитанные на ребят 7-12 лет, проводит волонтёр – студентка 4-го курса факультета зарубежного регионоведения ДВФУ Юлия Королёва.

Встречи клуба китайского языка, где ребята в игровой форме знакомятся здесь с культурой, традициями и языком Китая абсолютно бесплатно, проходят по воскресеньям в 11:30 в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48).

Стартовал данный проект в муниципальных библиотеках Владивостока в марте 2015 года.