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Общество

В «Свою игру» по-китайски сыграли юные владивостокцы

Стартовал данный проект в марте 2015 года
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

С китайским языком и культурой Поднебесной юные горожане знакомятся в центральной библиотеке им. А.П. Чехова. Накануне здесь состоялась первая этой осенью встреча клуба китайского языка – школьники сыграли в «Свою игру», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Чтобы ответить на вопросы игры, ребята вспомнили иероглифы, правила их написания, традиции и обычаи Китая, с которыми познакомились на занятиях в библиотеке в прошлом году.

Как отметили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», юные читатели успешно справились с заданиями.

«Это ещё раз подчёркивает, что игровая форма способствуют лучшему запоминанию, воспроизведению и усвоению новой информации», – уверены библиотекари.

Напомним, эти мероприятия, рассчитанные на ребят 7-12 лет, проводит волонтёр – студентка 4-го курса факультета зарубежного регионоведения ДВФУ Юлия Королёва.

Встречи клуба китайского языка, где ребята в игровой форме знакомятся здесь с культурой, традициями и языком Китая абсолютно бесплатно, проходят по воскресеньям в 11:30 в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48).

Стартовал данный проект в муниципальных библиотеках Владивостока в марте 2015 года.

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