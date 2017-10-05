Глава Владивостока поздравил учителей с профессиональным праздником

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Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Временно отстранённый мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост с поздравлением учителей Владивостока и Приморского края, сообщает РИА VladNews.

«В этот день также хотелось бы поздравить с праздником наших уважаемых учителей. Учитель — одна из самых благородных профессий. Спасибо Вам за Ваш труд, который вы выполняете добросовестно и с любовью уже много лет подряд. Вы умеете заразить своих учеников жаждой познаний, как никто другой. Прошу Вас радовать своей работой как можно больше поколений, будьте счастливы и здоровы!»,- написал Пушкарёв.

Отметим, мэр Владивостока, несмотря на нахождение в СИЗО «Матросская тишина с июня прошлого года, поздравляет приморцев со всеми крупными праздниками и значимыми датами. Наиболее ярким поздравлением от мэра было развешано в преддверии 8 марта. Тогда на улицах Владивостока появились баннеры с восьмёркой, окутанной колючей проволокой. По всей видимости таким образом Игорь Пушкарёв хотел в очередной раз обратить внимание на его уголовное дело.

Напомним, Игорь Пушкарёв был задержан 1 июня 2016 года во Владивостоке по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. В рамках уголовного дела также были арестованы его родной брат Андрей Пушкарёв и директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. На сегодняшний день все участники процесса завершают ознакомление с материалами уголовного дела, которое может закончится в ближайшие дни.

По мнению экспертов, суд над братьями Пушкарёвыми состоится не раньше декабря 2017 года.