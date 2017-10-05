Водитель маршрутного автобуса попалась на выезде на «встречку»

Данное нарушение влечет штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления автотранспортом на срок от 4 до 6 месяцев

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

В сети появилось видео, на котором водитель автобуса нарушает ПДД в районе улицы Пограничная, 6, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в Госавтоинспекции Владивостока, 3 октября в 2.30 около бара, расположенного по адресу: улица Пограничная, дом 6, сотрудники полиции обнаружили автомашину «Лексус РХ200Т», припаркованную на встречной полосе движения проезжей части дороги. Водителя в салоне иномарки не было.

Позже к автомашине подошла женщина. 33-летняя жительница Артема сообщила инспекторам ДПС, что является водителем данной автомашины.

Женщину привлекли к административной ответственности за выезд в нарушении ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. Данное нарушение влечет штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления автотранспортом на срок от 4 до 6 месяцев.

Водитель вину в совершенном административном правонарушении признала в полном объёме.