Прожиточный минимум пенсионеров увеличат в Приморье

Сумма составит чуть больше 9 тысяч рублей

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Прожиточный минимум пенсионеров в Приморье в 2018 году будет увеличен до 9 151 рубля. Решение поддержать социально-значимый законопроект принято на заседании комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Размер прожиточного минимума пенсионеров используется при установлении социальной доплаты к пенсии неработающим гражданам, имеющим низкий доход. Разница между прожиточным минимумом и фактическим обеспечением человека и составляет доплату. В среднем, ее размер составляет 2246 рублей.

В расчет размера прожиточного минимума пенсионеров заложен индекс потребительских цен, установленный на 2018 год. Всего на эту меру социальной поддержки потребуется около двух миллиардов рублей из консолидированного бюджета, почти 750 из которых – средства краевого бюджета.

Депутаты поддержали необходимость рассмотрения законопроекта на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края одновременно в трех чтениях.

Напомним, в Приморье около 66,5 тысяч получателей региональной доплаты к пенсии. В списке получателей не только пенсионеры по возрасту. Это дети, получающие пенсию по потере кормильца, инвалиды детства и те, кто потерял здоровье, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии.