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Ночная работа приводит к ожирению

Специалисты провели исследование
Фото: profitguide.com Фото: profitguide.com
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Группа специалистов из Гонконга, Китая и Голландии в ходе исследования выяснила, что работа по ночам может вызвать серьезное заболевание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на NewsInform.

Так, специалисты выяснили, что ночные смены существенно повышают шансы растолстеть.

Согласно анализу, ночная работа на 28% повышает вероятность абдоминального ожирения.

Ранее специалистам удалось доказать, что регулярная ночная работа несет крайне негативные последствия для здоровья, в частности, провоцирует развитие рака груди и заболевание сердца.

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