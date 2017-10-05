Массовое ДТП произошло во Владивостоке

Сегодня, 5 октября, во Владивостоке произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на dps_control.
Транспортное происшествие произошло в районе
улицы Камская, участниками которого стали три иномарки. В результате
столкновения один из автомобилей и вовсе перевернулся. Движение автотранспорта
на данном участке затруднено.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
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