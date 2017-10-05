Массовое ДТП произошло во Владивостоке

Все подробности случившегося устанавливаются

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 октября, во Владивостоке произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Камская, участниками которого стали три иномарки. В результате столкновения один из автомобилей и вовсе перевернулся. Движение автотранспорта на данном участке затруднено.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

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