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Происшествия

Лобовое ДТП произошло в Приморье

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 октября, в Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло в районе поворота на Соловей ключ, в сторону Уссурийска.

По словам очевидцев, у автомобиля во время движения оторвало колесу, в результате чего грузовик занесло на полосу встречного движения, где он совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Corolla. Однако по касательно грузовик задел еще несколько иномарок.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

Информация о пострадавших уточняется.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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