Школьников Владивостока учат правилам дорожного движения

Станционная игра рассчитана на детей в возрасте от 8 до 12 лет

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники Молодежного ресурсного центра Владивостока продолжают повышать меры безопасности среди подрастающего поколения, проводя на уроках физкультуры игру «Правила дорожного движения для начинающих». Так, в среду, 4 октября, о том, что означают дорожные знаки, узнали третьеклассники школы № 33, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Станционная игра «ПДД для начинающих» рассчитана на детей в возрасте от 8 до 12 лет. Главная ее цель – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Построено занятие в игровой форме: ребят делят на четыре команды, которые за сорок минут выполняют различные задания.

В конце обучения дорожного грамоте подсчитываются баллы, которые заработали во время игры команды, а после вручаются грамоты. Как отмечают организаторы, для проведения игры «ПДД для начинающих» специалисты МРЦ нередко привлекают старшеклассников того учебного учреждения, где проходит мероприятие.

«Благодаря игровому подходу станционной игры «ПДД для начинающих», младшие школьники лучше усваивают полученный материал о правилах дорожного движения, а старшеклассники – их вспоминают, – уверен директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Это дает и тем и другим возможность лучше применять знания на практике, что поможет сохранить здоровье и даже жизнь».

Информация для педагогов: заявку о проведении станционной игры «ПДД для начинающих» можно подать по телефону 222-22-94. Мероприятие – бесплатное. Также ознакомиться с деятельностью Молодежного ресурсного центра можно на сайте mrc-vlad.ru или на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».