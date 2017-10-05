Глава Владивостока поздравил учителей с профессиональным праздником 16:54, 05 октября Глава Владивостока поздравил учителей с профессиональным праздником
Врио губернатора Приморского края находится на своем рабочем месте 16:45, 05 октября Врио губернатора Приморского края находится на своем рабочем месте (Эксклюзив)
Лобовое ДТП произошло в Приморье 16:41, 05 октября Лобовое ДТП произошло в Приморье (Видео)
Новостная лента
Октябрь, 05 четверг
16:58
Игорь Пушкарев: Власти Приморского края устраивают беспредел
16:58
Путин нашел замену Миклушевскому
16:54
Глава Владивостока поздравил учителей с профессиональным праздником
16:45
Врио губернатора Приморского края находится на своем рабочем месте Эксклюзив
16:41
Лобовое ДТП произошло в Приморье Видео
16:28
«Адмирал» забил 650-ю шайбу за всю историю существования клуба
16:15
Лекции о музыке пройдут во Владивостоке
16:02
Новый прогулочный катамаран появился во Владивостоке
15:49
Новый циклон накроет Приморье
15:35
В Приморье пресечена продажа опасной рыбы вдоль дороги
15:20
Во Владивостоке проходит пленарное заседание XII Международного конгресса рыбаков (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
15:09
Злоумышленница, продававшая в сети несуществующие вещи в Интернете, предстанет перед судом в Приморье
14:57
Дороги «появятся» в семи населенных пунктах Приморья до конца октября
14:43
Что принес Миклушевский Приморью?
14:30
Когда восстановят дорогу на Станюковича? Эксклюзив
14:12
Более 200 человек трудоустроены на «Радиоприбор»
14:00
Боевая стрельба прошла в Приморье
13:47
Приморцы не смогли отдохнуть летом
13:34
ВБЩЗ: остались без лицензии Видео
13:21
Во Владивостоке заканчивается прием заявок на участие в игре-путешествии «Поколение Next»
13:09
В Приморье обнаружены пропавшие мужчины, отправившиеся на сбор шишки
12:50
У вице-губернаторов Приморья новые должности
12:42
Сотрудник ЧОП отправил хирурга в нокаут в Приморье Видео
12:29
Более 800 приморцев наказаны «рублем» за поджоги
12:20
Новинки «Видеопроката» порадуют клиентов «Ростелекома» в октябре
12:16
Владимир Миклушевский: В Приморье живут люди, которые всегда добиваются, чего хотят
12:11
Стали известные подробности смертельного ДТП в Приморье
12:00
Во Владивостоке за сутки произошло более 100 аварий Эксклюзив
11:48
Во Владивостоке загорелась квартира
11:46
Владимир Миклушевский переезжает в Москву Эксклюзив
11:34
Владивостокский пешеход получил тяжелые травмы под колесами универсала Эксклюзив
11:22
Миклушевский опаздывает на последнее совещание Эксклюзив
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4211 (150) от 05 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Между песнями и танцами взяли Берлин
Городской лес пересчитали и поставили на учет
Новые трубы позволят снизить теплопотери
Охотничьи угодья поделят на гектары
На кабана – только с разрешением
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Спорт

«Адмирал» забил 650-ю шайбу за всю историю существования клуба

Ее автором стал Дмитрий Саюстов
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Хоккейный клуб «Адмирал» забил 650 шайб за всю историю существования клуба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК.

Автором юбилейной шайбы Дмитрий Саюстов, который также сравнял счет в мастче с «Трактором». 

Авторы всех юбилейных шайб:

1 шайба, Никлас Бергфорс, 6 сентября 2013 «Амур» – «Адмирал»

50 шайба, Игорь Бортников, 30 октября 2013 «Медвешчак» – «Адмирал»

100 шайба Феликс Шютц, 9 января 2014 «Адмирал» – «Атлант»

150 шайба, Энвер Лисин, 6 сентября 2014 «Авангард» – «Адмирал»

200 шайба, Никита Лисов, 2 ноября 2014 «Слован» – «Адмирал»

250 шайба, Вячеслав Ушенин, 10 января 2015 «Югра» – «Адмирал»

300 шайба, Андрей Сигарёв, 24 февраля 2015 «Адмирал» – «Амур»

350 шайба, Артём Подшендялов, 21 октября 2015 «Адмирал» – «Торпедо»

400 шайба, Джонатон Блум, 11 декабря 2015 «Адмирал» – «Барыс»

450 шайба, Кирилл Воронин, 16 февраля 2016 «Амур» – «Адмирал»

500 шайба, Александр Горшков, 4 октября 2016 «Адмирал» – «Торпедо»

550 шайба, Александр Горшков, 8 декабря 2016 «Металлург» Мг – «Адмирал»

600 шайба, Денис Алексеев, 13 февраля 2017 «Локомотив» – «Адмирал»

650 шайба, Дмитрий Саюстов, 4 октября 2017 «Адмирал» – «Трактор»

Кроме того, благодаря заброшенной шайбе, Дмитрий Саюстов вышел на шестое место в списке снайперов за всю историю клуба, обойдя Энвера Лисина и Дмитрия Лугина. 

Похожие новости
Во Владивостоке пройдет первенство России по самбо
21:36, 04 октября 2017 Во Владивостоке пройдет первенство России по самбо

Вход для зрителей свободный

Во Владивостоке пройдёт первенство России по самбо
01:20, 04 октября 2017 Во Владивостоке пройдёт первенство России по самбо

В турнире примут участие более 500 спортсменов от 14 до 16 лет

«Автомобилист» протаранил «Адмирал»
12:47, 03 октября 2017 «Автомобилист» протаранил «Адмирал»

«Моряки» не смогли удержать победный счет

Гонка «На пределе» завершилась во Владивостоке
17:20, 02 октября 2017 Гонка «На пределе» завершилась во Владивостоке

Гонка стала третьей в календаре открытого Чемпионата Приморского края на мотоциклах эндуро 2017 года

«Стартинейджер-2017»: во Владивостоке продолжается прием заявок на танцевальный конкурс
16:30, 02 октября 2017 «Стартинейджер-2017»: во Владивостоке продолжается прием заявок на танцевальный конкурс

Принять участие в танцевальном лектории приглашаются по 1-3 представителя от каждой школы города в возрасте от 13 лет и старше

«Адмирал» начинает домашнюю серию игр
14:44, 02 октября 2017 «Адмирал» начинает домашнюю серию игр

В гости приехал «Автомобилист» из Екатеринбурга

В ТОФ «вооружились» луками
10:07, 02 октября 2017 В ТОФ «вооружились» луками

Во Владивостоке прошел необычный чемпионат Тихоокеанского флота