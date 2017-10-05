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Культура

Лекции о музыке пройдут во Владивостоке

Вход свободный
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Музыкальная культура в России и за рубежом – очередная тема двух лекций и круглого стола, которые пройдут с 5 по 8 октября в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Лекции состоятся в рамках кинофестиваля «Beat Weekend». Слушатели узнают о том, какой была рок-сцена в Санкт-Петербурге в 90-е годы, как электронная музыка изменила клубную моду и в чём уникальность гитарной сцены в Сиэтле.

Сегодня, 5 октября, в 17 часов пройдёт лекция «Питер в огне: рок-сцена 90-х годов», которую прочтёт журналист и музыкальный продюсер Александр Кушнир.

В субботу, 7 октября, в 16 часов состоится круглый стол «Техноурбанистика: как электронная музыка перевернула города». Проведёт мероприятие главный редактор ежедневного издания «Афиша Daily» Екатерина Дементьева.

В воскресенье, 8 октября, в 16 часов всех желающих приглашают на лекцию «Сиэтл: Дух Времени». Лектор – соорганизатор фестиваля «Beat Weekend», журналист, главный редактор журнала о современной музыке «Soundcheck» Пётр Полещук.

МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашает на мероприятия всех желающих. Вход свободный.

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