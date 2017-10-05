Во Владивостоке проходит пленарное заседание XII Международного конгресса рыбаков (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Заседание посвящено инновациям в рыбной области и сохранению богатств Мирового океана, а также их влиянию на мировые рынки

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Международный конгресс рыбаков проходит в Приморье 5-6 октября, на участие подано белее пятиста заявок от участников, среди которых более 70 представителей иностранных государств.



Как сообщают представители приморской стороны, в конгрессе примут участие делегаты из Исландии во главе с послом Берглиндом Асгерсдотиром, кроме того активное участие примут и норвежские рыбаки с послом Лейдульвом Намтведтом, а также делегация от одной из крупнейших отраслевых ассоциаций Японии - Японской ассоциации судостроителей и судового оборудования (JSMEA), возглавляемая президентом Кацухико Фудзивара.

Общий список стран принимающих участие в заседании конгресса рыбаков выглядит следующим образом: Австралия, Канада, Китайская Народная Республика, Королевство Норвегия, Королевство Таиланд, Нидерланды, Республика Исландия, Республика Корея, Республика Чили, Российская Федерация, Соединенной королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Социалистическая Республика Вьетнам, Южно-Африканская Республика, Япония.



Представители всех этих стран с интересом наблюдают за изменениями в рыбной отрасли России и открыты для диалога и сотрудничества.



В этом году основной повесткой конгресса станут многочисленные изменения, происходящие в жизни отрасли. Так, меняется система предоставления права на вылов: вводятся квоты добычи в инвестиционных целях, с 2019 года начнут действовать новые принципы регулирования прибрежного рыболовства.

9.30 Заседание XII Международного конгресса рыбаков начинается с регистрации участников. Официальные лица и почетные гости прибывают в зал проведения мероприятия и занимают свои места.



10.00 Заседание начинается, гости рассаживаются и ведущий объявляет начало Торжественной церемонии открытия XII Международного конгресса рыбаков.



Ведущий приветствует страны-участницы конгресса, полный перечень которых корреспондент ИА «Приморье24» уже упоминал выше.

Напомним, в этом году в конгрессе участвуют представители следующих стран: Австралия, Канада, Китайская Народная Республика, Королевство Норвегия, Королевство Таиланд, Нидерланды, Республика Исландия, Республика Корея, Республика Чили, Российская Федерация, Соединенной королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Социалистическая Республика Вьетнам, Южно-Африканская Республика, Япония.

10.10 Вице-губернатор Денис Юрьевич Бочкарев выступает с приветственным словом. Вице-губернатор объявляет о активности добычи биоресурсов и механизмах запуска рыбодобывательских программ. Также он отмечает важность проработки стратегии добычи рыбы и особенно акцентирует внимание на том, что рыбная отрасль должна отвечать интересам научного и бизнесс-собществ. Вице губернатор уверен, что форум сможет поспособствовать этой цели.

Денис Бочкарев также ставит одной из непосредственных целей этого форума - заключение двусторонних международных соглашений.



10.15 Зачитывается обращение министра сельского хозяйства Российской Федерации – Ткачева Александра Николаевича к участникам XII международного конгресса рыбаков. Министр приветствует собравшихся представителей отрасли и подмечает тот факт, что конгресс имеет особенную ценность для развития аквакультуры не только Приморского края, но и всего мира. Кроме того, министр сообщает, что объем вылова рыбы неукоснительно растет, а Приморский край, в свою очередь, является неотъемлимой частью отрасли.

10.20 К произношению приветственного слова приглашают Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Исландия в Российской Федерации - Берглинда Асгейрсдоттира. Посол приветствует собравшихся и произносит речь на родном языке, особенно выделив в приоритет дальнейшее сотрудничество с нашей страной.

10.25 Следующим почетным гостем заседания приглашенным для произнесения торжественного приветственного слова становится Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в Российской Федерации - Лейдульва Намтведта.

Лейдульва Намтведта зачитывает приветственное слово на русском языке. Посол Норвегии начинает свою речь с исторического экскурса обращаясь к основанию торгового пути из варяг в греки, плавно переходя к современности норвежско-росийских отношений. Посол отмечает, что Норвегия активно следит за развитием российского рыболовного флота и готова к сотрудничеству и заключению взаимовыгодных контрактов.

10.29 От имени Председателя комитета Совета Федерации Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Щетинина Михаила Павловича пригласили Члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Талабаеву Людмилу Заумовну.



Людмила Заумовна горячо приветствует всех присутствующих и от имени комитета и зачитывает приветственное слово председателя.

Михаил Павлович поздравил собравшихся с началом столь важного мероприятия и отметил устойчивость базы отечественного рыболовства. Кроме того председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию особенно выделил успехи российской стороны, подчеркнув рекордные 4,9 млн тонн биоресурсов добытых рыбаками России только в 2016 году. Председатель особенно подчеркнул, что расширение позволит ежегодно увеличивать добычу биоресурсов более чем на сто миллионов тонн в год.

10.34 Ведущий представляет модератора пленарного заседания - Президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров – Зверева Германа Станиславовича.

Герман Станиславович приветствует участников форума небольшим вступительным словом. Кроме того, модератор форума зачитывает регламент выступлений и приглашает на сцену участников заседания с подготовленными докладами. Отмечается особый формат зачитывания докладов - 7 минут на участника.



10.39 Первым выступает заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству - Михаил Степанович Иваник.

Тема доклада «Новации в рыбной отрасли и инвестиционные перспективы развития рыбохозяйственного комплекса».

Тема оказалась горячей для аудитории, участники форума задают интерсующие их вопросы.

10.48 К представлению своего доклада приглашается Талабаева Людмила Заумовна, Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Доклад Людмилы Заумовны буквально пронизан идеей расширения рыбного промысла. Участники соглашаются, поддержав Людмилу Заумовну овациями.

10.59 Впервые в форуме участвует представитель Россельхознадзора. Специально для выступления на форуме и докладе о важных законодательных изменениях во Владивосток прибыл Савенков Константин Аркадьевич, заместитель Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Основная тема представителя Россельхознадзора - «О работе Россельхознадзора по допуску подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции на зарубежные рынки»

Константин Аркадьевич рассказывает о насущных проблемах отрасли, особенно отмечая негативное влияние недобросовестных участников рынка на всю работу отрасли. Представитель Россельхознадзора рассказывает о электронной сертификации и внедрении специальных принципов отслеживания качества продукции. Кроме того, Савенков подметил некоторые интересные возможности открывшиеся после слияния Россельхознадзора и Росрыболовства. Доклад был снабжен довольно содержательными слайдами. Участники сделали для себя какие-то записи, но основная тема была всем понятна, поэтому большого количества вопросов не прозвучало.

11.16 Следующим докладчиком объявляют Радченко Владимира Ивановича, исполнительного директора Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана.

Владимир Иванович в рамках своего доклада «Международный Год Лосося (МГЛ) – инициативный проект Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК)», отметил особенную специфику добычи лосося и проблематики с ней связанной. Основная повестка доклада посвящена смещению лосося на север. Кроме того, Владимир Радченко подчеркнул, что сегодня для сохранения популяции лосося требуется понять влияние изменения климата на рыбу.

11.24 Доклад Харальдура Арнасона, генерального директора Исландского консорциума «Knarr» - «Инновации и прогресс в рыболовстве Исландии». Иностранный гость рассказал о развитии рыбного флота Исландии, продемонстрировав российским коллегам инновационные исландские корабли. Довольно большая часть доклада оказалась посвящена деятельности консорциума «Knarr» и его партнеров.

11.33 Следующий докладчик Байталюк Алексей Анатольевич, врио директора ФГБНУ «ТИНРО-Центр» посвятил свою речь использованию и сохранению богатств Мирового океана.

Тема доклада Байталюка «Использование и сохранение богатств Мирового океана, сотрудничество или конкуренция».

Алексей Анатольевич рассказывает о гидробионтах и развитии аквакультуры. Важнейшая мысль озвученная докладчиком была озвучена еще на прошлом форуме и звучи она следующим образом: В мировом океане имеются ресурсы которые можно добывать без ущерба для популяций.

11.40 Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Вилкин Артем Сергеевич, начал свой доклад с приглашения всех участников форума на открытый стол посвященный использованию информационных технологий и инновациям в рыболовстве для государства и бизнеса.

Собственно о технологиях применяемых в рыболовстве Артем Сергеевич сейчас старался рассказать поподробнее.

11.49 Слово предоставили Мартынову Георгию Геннадьевичу, президенту Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, который отметив рост уровня фестиваля, зачитал свой доклад «Стратегическое планирование новаций как обязательное условие их успешной реализации». В основном доклад посвящен проблемам отрасли которые создаются именно из-за введения инноваций и их неправильного планирования.

11.57 Более минуты ведущий представлял особого японского гостя, управляющего директора Японской ассоциации Судостроителей и судового оборудования (JSMEA) Нобору Андо. Нобору прибыл из Японии на конгресс для того, чтобы поделиться опытом и технологиями японской стороны. Почетного гостя и важного докладчика встретили бурными овациями. Японец поприветствовал собравшихся на русском языке и начал читать свой доклад «Технологии и инновации в рыболовецком судостроении. Японский опыт». Окончив доклад Нобору по русски поблагодарил участников заседания.



12.05 Модератор форума взял заключительное слово. Поблагодарил иностранных гостей и российских спикеров чьи доклады несомненно были полезны и интересны участникам форума. Отдельно модератор отметил работу Россельхознадзора по открытию зарубежных рынков пока закрытых для российского рыбного бизнеса. В этом году конгресс без всякого преувеличения является международным и модератор выразил свои надежды о том, что в следующие годы конгресс продолжит работать в международном формате.

Программа последующих мероприятий будет озвучена немного позже, читатели ИА "Приморье24" смогут ознакомиться с ней на сайте. Пленарное заседание XII Международного конгресса рыбаков объявляется закрытым.