Новый циклон накроет Приморье

В некоторых районах возможен небольшой дождь

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Сегодня в Приморье потеплело. Днем воздух прогреется до +14…+20 °C. Ближайшей ночью ядро антициклона сместится в северо-западную часть Тихого океана, гребень отступит, атмосферное давление над краем начнёт падать и фон ночных температур повысится до +1…+12 °C. И только на востоке края, который останется под влиянием гребня антициклона, сохранятся отрицательные температуры, −3…−8 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в четверг, 5 октября, без осадков, максимальная температура воздуха ожидается в пределах +14…+17 °C.

Завтра днем к западной границе Приморского края приблизятся фронтальные разделы циклона смещающегося над Монголией, здесь не исключены небольшие дожди. Фон дневных температур повысится ещё на 3–5 градусов.

Во Владивостоке завтра преимущественно без осадков, свежий юго-восточный ветер. Ночь станет теплее, +10…+12 °C, а фон дневных температур воздуха сохранится на прежнем уровне.