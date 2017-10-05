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Злоумышленница, продававшая в сети несуществующие вещи в Интернете, предстанет перед судом в Приморье

Женщина обману 18 россиян
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

В Артеме окончено расследование уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении серии мошенничеств с использованием сети Интернет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему стали поступать заявления потерпевших о том, что в отношении них совершили мошеннические действия.

Установлено, что злоумышленница создала в одной из социальных сетей профиль, в котором с целью обогащения она размещала ложные объявления о продаже одежды и обуви. Также она предлагала покупателям услуги по продаже и отправлении почтой вещей в другие регионы Российской Федерации.

Фигурантка убеждала клиентов из других регионов в том, что она отправит им посылку с их покупкой в любую точку страны. При этом, женщина не собиралась выполнять свои обещания, а одежды и обуви, демонстрируемой в социальной сети, у нее в наличии не было.

Перечислив на банковскую карту обвиняемой денежные средства и не получив в итоге своих заказов, потерпевшие стали обращаться за помощью в полицию.

По подозрению в совершении мошеннических действий полицейские задержали жительницу города Артема. В отделе полиции она дала признательные показания.

Следователем доказана причастность фигурантки к 18 эпизодам мошенничества с использованием сети Интернет. Потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 190 тысяч рублей. В настоящее время по уголовному делу выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование завершено.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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